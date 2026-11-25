İş birliği yapan Zeki ve Suzi, planlarını hayata geçirmek üzere harekete geçer. Kenan'ın içinde bulunduğu durumdan yararlanmak isteyen Ceyhun şaşırtıcı bir hamlede bulunur. Bu sırada Leyla'nın öğrendiği gerçekler tüm dengeleri değiştirecektir.

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