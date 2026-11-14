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Emir'in hayatını altüst edecek o gerçek ne? Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren beklenmedik yardım eli

Atv ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamı saat 20.00'de 21. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde intikam uğruna atılan adımlar peş peşe felaketlere yol açarken, Rami yaşam mücadelesi veriyor ve Emir hayatını altüst edecek gerçeğe çok yaklaşıyor.

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Emir'in hayatını altüst edecek o gerçek ne? Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren beklenmedik yardım eli

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 21.bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzay'ın yaralanması, Emir ve arkadaşlarını büyük bir çıkmaza sürükler. Hasan'ı hapse göndermeye kararlı olan Uzay, intikam uğruna kendi canını bile hiçe sayar.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Emir'in hayatını altüst edecek o gerçek ne? Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren beklenmedik yardım eli-3

Emir ise kardeşini kurtarmak için Sado ve Mert'le birlikte bir plan yapar. Kızlar da yardım edecektir. Ancak Uzay'ın intikam hırsı, işleri giderek daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir.

Emir'in hayatını altüst edecek o gerçek ne? Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren beklenmedik yardım eli-4

Bayram'ın sakladığı sırlar ise açığa çıkmak üzereyken Galip de başka bir intikam planı içindedir.

Emir'in hayatını altüst edecek o gerçek ne? Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren beklenmedik yardım eli-5

Emir, arkadaşlarını kurtarmak için çırpınırken kızlar da erkeklerden gizli başka bir plan kurarlar. İşler kontrolden çıkmak üzereyken uzanan beklenmedik bir yardım eli bütün dengeleri değiştirir.

Emir'in hayatını altüst edecek o gerçek ne? Altı Üstü İstanbul'da dengeleri değiştiren beklenmedik yardım eli-6

Ancak herkes kendi hesabını görmeye çalışırken intikam uğruna atılan adımlar peş peşe felaketlere yol açar. Rami yaşam mücadelesi verir. Hasan ve Uzay için zaman daralırken Emir, hayatını altüst edecek bir gerçeğe çok yakın olduğundan habersizdir.

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