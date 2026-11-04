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Kenan'ın elinden Leyla'yı kurtarmak için sınır tanımıyor! Güneşin Doğduğu Yer'de nefes kesen bölüm

Yapımını TİMSBİ Productions'ın üstlendiği, atv'nin merakla takip edilen dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’, perşembe akşamı ekrana gelecek sekizinci bölümüyle yine nefes kesecek. Kenan'ın Leyla'yı kaçırmasıyla tırmanan gerilim, Ceyhun'un hamleleri ve iki aile arasındaki hesaplaşmaları doruğa taşıyor.

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Kenan'ın elinden Leyla'yı kurtarmak için sınır tanımıyor! Güneşin Doğduğu Yer'de nefes kesen bölüm

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda 'Ketche' Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', Perşembe akşamı sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kenan'ın Leyla'yı kaçırdığını öğrenen Ceyhun harekete geçer. Leyla'yı Kenan'ın elinden almak için sınır tanımayacağını göstermesi, Kozan ailesinin endişelerini giderek artırır. Bu sırada Leyla'yı geri kazanmaya çalışan Kenan için gerçekler giderek daha karmaşık bir hal alır.

Video Oynatma İkonu Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Kenan'ın elinden Leyla'yı kurtarmak için sınır tanımıyor! Güneşin Doğduğu Yer'de nefes kesen bölüm-3

Celadet, Zekiyle sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Girdiği savaşlardan mağlup çıkmaya başlayan Celadet, yeni kozlar oynamak zorunda kalır.

Kenan'ın elinden Leyla'yı kurtarmak için sınır tanımıyor! Güneşin Doğduğu Yer'de nefes kesen bölüm-4

Beklenmedik bir kaza iki ailenin gündemini de değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.

Video Oynatma İkonu Güneşin Doğduğu Yer 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kenan'ın elinden Leyla'yı kurtarmak için sınır tanımıyor! Güneşin Doğduğu Yer'de nefes kesen bölüm-5

Leyla için Teneke Mahallesinde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur.

Kenan'ın elinden Leyla'yı kurtarmak için sınır tanımıyor! Güneşin Doğduğu Yer'de nefes kesen bölüm-6

Kenan, Leyla'yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek? Celadet'in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı? Kenan'ın büyüyen şüpheleri hangi gerçeğin kapısını aralayacak? Tüm bu soruların yanıtları perşembe akşamı atv'de!

Kenan'ın elinden Leyla'yı kurtarmak için sınır tanımıyor! Güneşin Doğduğu Yer'de nefes kesen bölüm-7

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni bölümleriyle her perşembe akşamı atv'de.

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