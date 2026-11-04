Beklenmedik bir kaza iki ailenin gündemini de değiştirir. Kenan kendisinden uzaklaştıkça öfkesi büyüyen Hanzade, tartışmaların dozunu giderek artırır.

Leyla için Teneke Mahallesinde hayat giderek zorlaşırken şüpheleri iyice büyüyen Kenan tüm dengeleri değiştirecek bir hamlede bulunur.

Kenan, Leyla'yı yeniden kazanabilecek mi? Ceyhun'un Leyla için göze aldıkları, iki aileyi nasıl karşı karşıya getirecek? Celadet'in yeni kozları onu köşeye sıkışmaktan kurtaracak mı? Kenan'ın büyüyen şüpheleri hangi gerçeğin kapısını aralayacak? Tüm bu soruların yanıtları perşembe akşamı atv'de!