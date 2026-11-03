Laura finale 250 bin TL ve 1 milyon TL'lik iki kutuyla girdi, Fatih'in kutusu 1 milyon TL çıkarken Laura'nın kutusu 250 bin TL çıktı.

Yarışmacı Fatih, Murat Abi'nin kendisinden önce yarışmasını ve o gün karşısında oturmasını istediğini ilk kez açıkladı.

Yarışmacı Ömer'in tesadüfen şekillenen bıyıkları stüdyoda tartışma konusu oldu ve yapılan oylamada çoğunluk bıyıkları kesmesini istedi.

İngilizce öğretmeni Ebru Laura Kırdök, Var Mısın Yok Musun yarışmasında 550 bin TL'lik banka teklifini reddederek finale kaldı ve 250 bin TL kazandı.

Var Mısın Yok Musun stüdyosunda bu kez sakinliğiyle dikkat çeken ama aldığı cesur kararlarla ekran başındakilerin nefesini kesen bir yarışmacı vardı.

Destek için stüdyoya gelen Ümit, eşinin dobra eleştirilerini gülümseyerek karşıladı. | Haberde yer alan görseller atv ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.

Esra Erol'un karşısına 10 numaralı kutusuyla geçen İngilizce öğretmeni Ebru Laura Kırdök, kutusunda 2 milyon TL olduğuna dair sarsılmaz hissi, eşine yaptığı beklenmedik canlı yayın itirafı ve yarım milyon lirayı aşan banka tekliflerine verdiği soğukkanlı yanıtlarla geceye damgasını vurdu.