Var Mısın Yok Musun’da 550 bin TL’yi elinin tersiyle itti! Son iki kutuda nefesler tutuldu
Var Mısın Yok Musun’un yeni bölümünde heyecan bir an bile düşmedi. Yarışmacı koltuğuna oturan Ebru Laura Kırdök, negatif enerji yaydığını düşündüğü eşinin kutu tavsiyelerini geri çevirip kendi hisleriyle hareket etti. Stüdyoda "Önce Fatih mi, Murat Abi mi yarışacak?" sorusu gündem olurken ve Ömer’in yeni imajı Esra Erol’un diline düşerken, Laura bankanın 550 bin TL’lik teklifini reddederek 1 milyon TL’lik büyük finalde şansını son kutuya bıraktı.
Hızlı Özet Göster
- İngilizce öğretmeni Ebru Laura Kırdök, Var Mısın Yok Musun yarışmasında 550 bin TL'lik banka teklifini reddederek finale kaldı ve 250 bin TL kazandı.
- Laura canlı yayında eşi Ümit'e kutu seçimlerine güvenmediğini ve negatif enerji yaydığını söyledi.
- Yarışmacı Ömer'in tesadüfen şekillenen bıyıkları stüdyoda tartışma konusu oldu ve yapılan oylamada çoğunluk bıyıkları kesmesini istedi.
- Yarışmacı Fatih, Murat Abi'nin kendisinden önce yarışmasını ve o gün karşısında oturmasını istediğini ilk kez açıkladı.
- Laura finale 250 bin TL ve 1 milyon TL'lik iki kutuyla girdi, Fatih'in kutusu 1 milyon TL çıkarken Laura'nın kutusu 250 bin TL çıktı.
Var Mısın Yok Musun stüdyosunda bu kez sakinliğiyle dikkat çeken ama aldığı cesur kararlarla ekran başındakilerin nefesini kesen bir yarışmacı vardı.
Esra Erol'un karşısına 10 numaralı kutusuyla geçen İngilizce öğretmeni Ebru Laura Kırdök, kutusunda 2 milyon TL olduğuna dair sarsılmaz hissi, eşine yaptığı beklenmedik canlı yayın itirafı ve yarım milyon lirayı aşan banka tekliflerine verdiği soğukkanlı yanıtlarla geceye damgasını vurdu.
EŞİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARAK GELEN İTİRAF: SEÇİMLERİNE GÜVENMİYORUM
Kurada isminin çıkmasını hiç beklemezken bir anda kendisini yarışmacı koltuğunda bulan Laura, stüdyodaki en büyük sınavlarından birini kendisine destek olmaya gelen eşi Ümit ile verdi.
Evde son derece sessiz ve sakin bir yapısı olan Laura'nın aksine, eşi Ümit kendisini çok daha sinirli, konuşkan ve hareketli biri olarak tanımladı. Esra Erol'un "Senin için kolay bir akşam olmayacak" diyerek takıldığı Ümit, kısa süre sonra eşinden gelecek açık sözlü itirafla yüzleşti.
Esra Erol, Laura'ya kutu açılışlarında hayat arkadaşından numara tavsiyesi alıp almayacağını sorduğunda stüdyoda gülüşmelere neden olan bir diyalog yaşandı. Eşinin kutu tahminlerinin hep yanlış çıktığını ve kırmızı kutu açıldığında "Niye çıkmadı" diyerek kendisini eleştirdiğini anlatan Laura, eşinin seçimlerine güvenmediğini ve negatif enerji yaymasından çekindiğini açıkça dile getirdi. Ümit'in bu sözlere yanıtı ise yalnızca gülümseyerek "Maalesef" demek oldu.
ROMANYA'DAN ARTVİN'E UZANAN RENKLİ BİR HAYAT
Sakin tavırlarının ardında oldukça renkli bir aile geçmişi barındıran 26 Mayıs 1996 İstanbul doğumlu Ebru Laura Kırdök, çok kültürlü bir ortamda büyüdü. Anne tarafı Romanyalı, anneannesi İtalyan, babası ise Artvinli olan genç yarışmacının çocukluk yazları Romanya'da geçti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra dört yıldır özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Laura, yarışmadan kazanacağı parayla kendisine yatırım yapıp hayallerinin peşinden gitmek için kutularını açtırmaya başladı.
ÖMER'İN TESADÜFİ BIYIKLARI STÜDYUYU KAHKAHAYA BOĞDU
Yarışmanın yükselen tansiyonu, Esra Erol'un yarışmacı koltuğunda oturan Ömer'in yeni imajını fark etmesiyle yerini kahkaha tufanına bıraktı. Ömer'e dönerek bıyıklarının çok kötü ve çirkin olduğunu dobra bir dille söyleyen Esra Erol, bu modelin nasıl ortaya çıktığını merak etti.
Sakallarını 3 numara makineyle keserken gür olan bıyık bölgesini makinenin tersiyle aşağı doğru aldığını anlatan Ömer, hiç planlamadığı bu tarzın tamamen tesadüfen ortaya çıktığını savundu.
Ömer'in uzun uzun tıraş tekniğini anlatmasına "Ben bıyık kesme tekniğini sormadım" diyerek müdahale eden Esra Erol, son kararı stüdyoya bıraktı. Yapılan oylamada bıyıkları beğenenlerin cılız alkışına karşılık, "Ömer kes o bıyıkları" diyenlerden stüdyoyu inleten bir alkış ve tezahürat koptu. Çıkan sonuca rağmen moralini hiç bozmayan Ömer, eşinin bu modeli beğendiğini, henüz yeni halini görmeyen kayınçosunun da aslan gibi eniştesine hayran kalacağını söyleyerek herkesi güldürdü.
FATİH'İN MURAT ABİ SIRRI SOSYAL MEDYAYI HAREKETLENDİRDİ
Stüdyoda eğlence kadar duygusal anlar da ön plandaydı. Söz alan yarışmacılardan Fatih, bugüne kadar Murat Abi dahil kimseye söylemediği bir dileğini ilk kez paylaştı.
Tüm Türkiye'den "amin" demesini isteyen Fatih, Murat Abi'nin kendisinden önce yarışmasını ve o gün karşısında oturarak ona yardım etme heyecanını birlikte yaşamayı çok arzuladığını açıkladı. Yarışmacıların hep bir ağızdan gönüllerinin Fatih'ten yana olduğunu söylemesi üzerine Esra Erol, kimin daha önce yarışacağına dair sosyal medyada bir izleyici anketi başlattı.Var Mısın Yok Musun stüdyosunda atışma
YARIM MİLYON LİRAYI ELİNİN TERSİYLE İTTİĞİ O ANLAR
Kutu açılışlarında büyük ikramiyeleri korumayı başaran Laura, yarışma boyunca adeta çelikten bir sinirle hareket etti. Arkadaşı Seda'nın "Kutusunda 5 milyon varmışçasına sakladı" sözleriyle özetlediği bu strateji, bankayı da köşeye sıkıştırdı. Bankanın Laura'yı ikna etmek için sunduğu ve her seferinde reddedilen teklifler sırasıyla şöyleydi:
- 82.000 TL
- 105.000 TL
- 550.000 TL
Tam 550 bin TL'lik dev teklife bile "Yokum" diyen Laura, büyük finale 250 bin TL ve 1 milyon TL'lik iki kutuyla girdi. Stüdyoda 10'dan geriye doğru yapılan nefes kesici sayımın ardından Laura'nın 10 numaralı kutusu ile Fatih'in 9 numaralı kutusu aynı anda açıldı.
Fatih'in kutusundan 1 milyon TL çıkarken, Laura'nın kutusundan 250 bin TL çıktı. Milyonluk ödülü kıl payı kaçırınca ağzından "Tüh be Fatih abi, olsun" sözleri dökülen Laura, 550 bin TL'lik teklifi reddettiği için zerre kadar pişmanlık duymadığını söyledi. Cesur oyunuyla hafızalara kazınan genç öğretmen, 250 bin TL'lik ödülü ve stüdyonun coşkulu alkışlarıyla yarışmaya veda etti.