atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu on dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu. Uzay'ın tuzakları Emir ve arkadaşlarını hedef alırken, finalde alevlere teslim olan taksi, Emir'in ailesi için kurduğu hayalleri de küle çevirdi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) 19. BÖLÜMDE NELER OLDU? Doping tuzağını Uzay'ın kurduğunu anlayan Emir, itiraz sürecinin aylar sürebileceğini öğrenince futbolu bırakıp taksiciliğe başladı. Annesiyle ablasını Fahriye'ye gönderen Emir, kendisi boş dükkânda kaldı. Naz ise Nihal aracılığıyla ev tutabilmesi için ona para ulaştırdı.