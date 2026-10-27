Üçü birlikte boş dükkâna sığınırken Emir, annesi ve ablasına yeni bir hayat kurmaya kararlıydı. Maçtan alacağı primle ev tutacağına söz veren Emir, yaşadığı zorluklara rağmen umudunu korudu. Hasan ise Hikmet'in ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı" sözlerini unutamadı. Bayram'ın geçmişini araştırmaya başlayan Hasan, henüz emin olamadığı şüphelerini Emir'e anlatamadı.

Öte yandan sırrını açıklamakla tehdit eden Ömer'le ormanda buluşan Bayram, susması karşılığında ona üç milyon lira verdi. Bayram'ı takip eden Servet para teslimini kayda alırken, serbest kalan Galip ve adamlarının da bölgeye gelmesiyle ortalık karıştı. Kargaşadan yararlanarak kaçan Ömer'in karşısına ise silahlı Rami çıktı.

Bölümün finalinde Uzay'ın kurduğu tuzak, Emir'in hayatını altüst etti. Uzay, Emir'in suyuna doping maddesi karıştırarak onu federasyona ihbar ettirdi. Her şeyden habersiz çıktığı maçta üç gol atan ve takımını 4-0'lık galibiyete taşıyan Emir, ardından annesi ve ablasına tutacağı evi gösterdi.