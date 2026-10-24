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Güneşin Doğduğu Yer’in dere sahnesinden kamera arkası kareleri: Ekranda gerilim sette eğlence!

Güneşin Doğduğu Yer dizisinin altıncı bölümüne damga vuran dere sahnesinin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Ekranda gerilim dolu anlara sahne olan çekimlerde Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin eğlenceli anları dikkat çekti.

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Güneşin Doğduğu Yer’in dere sahnesinden kamera arkası kareleri: Ekranda gerilim sette eğlence!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin altıncı bölümüne damga vuran kurtarma sahnesinin kamera arkasından özel kareler paylaşıldı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Kenan ve Leyla'nın, dereye düşen oğulları Emir'i kurtarmak için verdiği mücadele izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, sahnenin çekimleri sırasında objektiflere eğlenceli anlar yansıdı.

Beyza Gümülcine.Beyza Gümülcine.

YAĞMUR DA NEŞELERİNİ BOZMADI!

Emir'in doğum gününde balonunu almak isterken dereye düşmesi, Kenan ve Leyla'ya büyük korku yaşattı. Oğullarını kurtarmak için düşünmeden suya atlayan ikili, akıntının içinde Emir'e ulaşmak için büyük mücadele verdi. Ekranda gerilim dolu anlara sahne olan sekansın kamera arkasında ise keyifli bir atmosfer hâkimdi.

Burak Özçivit.Burak Özçivit.

Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin rol aldığı sahnenin çekimlerinde ekip de suya girerek oyunculara eşlik etti. Zorlu koşullara rağmen neşeli anların yaşandığı sette, gün içinde başlayan yağmur da oyuncuların ve ekibin enerjisini düşürmedi. Çekimlerden paylaşılan özel kareler, sahnenin kamera arkasındaki eğlenceli anlarını gözler önüne serdi.

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