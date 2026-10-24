Kenan ve Leyla'nın, dereye düşen oğulları Emir'i kurtarmak için verdiği mücadele izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, sahnenin çekimleri sırasında objektiflere eğlenceli anlar yansıdı.

Beyza Gümülcine.

YAĞMUR DA NEŞELERİNİ BOZMADI!

Emir'in doğum gününde balonunu almak isterken dereye düşmesi, Kenan ve Leyla'ya büyük korku yaşattı. Oğullarını kurtarmak için düşünmeden suya atlayan ikili, akıntının içinde Emir'e ulaşmak için büyük mücadele verdi. Ekranda gerilim dolu anlara sahne olan sekansın kamera arkasında ise keyifli bir atmosfer hâkimdi.