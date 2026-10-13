atv'nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul'un heyecan ve duygu dolu bölümünde, Emir ve Uzay'ın öldüğüne inanan aileler gözyaşlarına boğulurken, saklanan gerçekler ve beklenmedik yüzleşmeler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Altı Üstü İstanbul 16. bölümüyle zirveye yerleşti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) "Altı Üstü İstanbul" 16.bölümü ile; Tüm Kişiler'de %7,51 izlenme oranı ve %22,40 izlenme payı AB'de %4,80 izlenme oranı ve %16,23 izlenme payı 20+ABC1'de %7,05 izlenme oranı ve %20,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde 1. sıraya yerleşti.