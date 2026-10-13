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Emir ve Uzay sahnesi ekran başındakileri kilitledi! Altı Üstü İstanbul 16. bölümüyle reytingleri altüst etti

atv’nin sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, iki haftalık aranın ardından dün akşam 16. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Pazartesi akşamına damga vuran dizi, tüm kategorilerde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvede yerini aldı.

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Emir ve Uzay sahnesi ekran başındakileri kilitledi! Altı Üstü İstanbul 16. bölümüyle reytingleri altüst etti

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi Altı Üstü İstanbul'un heyecan ve duygu dolu bölümünde, Emir ve Uzay'ın öldüğüne inanan aileler gözyaşlarına boğulurken, saklanan gerçekler ve beklenmedik yüzleşmeler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Altı Üstü İstanbul 16. bölümüyle zirveye yerleşti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)Altı Üstü İstanbul 16. bölümüyle zirveye yerleşti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

"Altı Üstü İstanbul" 16.bölümü ile; Tüm Kişiler'de %7,51 izlenme oranı ve %22,40 izlenme payı AB'de %4,80 izlenme oranı ve %16,23 izlenme payı 20+ABC1'de %7,05 izlenme oranı ve %20,31 izlenme payı alarak tüm kategorilerde 1. sıraya yerleşti.

Emir ve Uzay sahnesi ekran başındakileri kilitledi! Altı Üstü İstanbul 16. bölümüyle reytingleri altüst etti-3

16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir ve Uzay'ın mezarlarından çıkarılan cesetlerin üzerinden kimlikleri çıkınca aileleri yıkıldı. Ancak Zehra'nın bildiği gerçek bambaşkaydı: Emir ve Uzay, gizli bir polis operasyonuyla son anda kurtarılmıştı. Operasyonun gizli kalması için ölü gösterilen Emir, annesiyle gizlice buluştu.

Hasan, Emir ve Uzay'ın ardından harekete geçti.Hasan, Emir ve Uzay'ın ardından harekete geçti.

Hasan, Hikmet'ten intikam almak için tersaneye giderken Emir ve Uzay da onu kurtarmaya yetişti. Emir'i karşısında canlı gören Hasan'ın şaşkınlığı sürerken polis baskınıyla ortalık karıştı.

Emir ve Uzay sahnesi ekran başındakileri kilitledi! Altı Üstü İstanbul 16. bölümüyle reytingleri altüst etti-5

Hikmet kaçmaya çalıştığı sırada Uzay'a kardeşi Can'ın yaşadığını söyledi. Kardeşine kavuşma umuduna kapılan Uzay, Emir ve Hasan'ın üzerine silah doğrultarak Hikmet'in kaçmasına izin verdi.

Emir ve Uzay sahnesi ekran başındakileri kilitledi! Altı Üstü İstanbul 16. bölümüyle reytingleri altüst etti-6

Uzay, kardeşi Can'a ulaşmak için neleri göze alacak? Emir ve Hasan, onun kararını değiştirebilecek mi?

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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