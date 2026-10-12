Dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini Cannes'da buluşturan MIPCOM'da, "Güneşin Doğduğu Yer" de uluslararası yolculuğuna çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in Cannes'a gelişi ise fuarın en dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.

Cannes sokaklarında hayranları ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Burak Özçivit, kendi dizisinin afişlerinin önünde fotoğraf çektirirken de büyük ilgi odağı oldu.