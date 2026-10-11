Milyoner'de hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı
Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilerini şaşırtacak köklü bir değişimle dönüyor. Sunucu koltuğunu deneyimli haber spikeri Cem Öğretir devralırken, yenilenen para ağacıyla birlikte büyük ödül Türkiye televizyon tarihinin rekoru olan 10 milyon liraya yükseltildi.
Ekranların uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, hem sunucu değişikliği hem de rekor para ödülüyle yeni dönemine başlıyor.
Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada büyük ödül 10 milyon liraya yükselirken, programın sunuculuk koltuğuna deneyimli spiker Cem Öğretir oturuyor.
Önceki sezonlarda kademeli olarak artırılan ödül çıtası, bu dönemde Türkiye televizyonlarında bugüne kadar verilen en yüksek meblağa ulaştı. 10 milyon liralık büyük ödül, yarışmacıların bilgi birikimi ve strateji mücadelesini çok daha kritik hale getirecek.
SUNUCU KOLTUĞUNDA DENEYİMLİ İSİM: CEM ÖĞRETİR
Yeni dönemin bir diğer önemli sürprizi ise sunucu değişikliği oldu. Yıllardır haber bültenleriyle izleyicinin karşısına çıkan Cem Öğretir, programın yeni yüzü olarak stüdyodaki yerini alacak.
Ekran tecrübesini yarışma dinamikleriyle birleştirecek olan Öğretir, yeni sezonda yarışmacıların heyecanına ve büyük ödül arayışına ortak olacak.
YENİ DÖNEMDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
Yarışmanın ekranlara dönmeye hazırlanan yeni yapısında dikkat çeken temel değişiklikler şu şekilde sıralanıyor:
- 10 Milyon Liralık Büyük Ödül: Türkiye'de bir bilgi yarışmasında bugüne kadar verilmiş en yüksek para ödülü sunuluyor.
- Yenilenen Para Ağacı: Yarışmacıların büyük ödüle ulaşma yolundaki soru basamakları ve ödül basamakları yeniden kurgulanıyor.
- Yeni Ekran Yüzü: Programın moderasyonunu haber spikeri Cem Öğretir üstleniyor.
Yenilenen stüdyo heyecanı ve yeni kurallarıyla Kim Milyoner Olmak İster?, yakında atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak.