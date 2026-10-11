Önceki sezonlarda kademeli olarak artırılan ödül çıtası, bu dönemde Türkiye televizyonlarında bugüne kadar verilen en yüksek meblağa ulaştı. 10 milyon liralık büyük ödül, yarışmacıların bilgi birikimi ve strateji mücadelesini çok daha kritik hale getirecek.