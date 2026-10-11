Kim Milyoner Olmak İster fragmanı yayınlandı: İşte Oktay Kaynarca ile dikkat çeken diyaloglar ve geçen hafta olanlar
Yarışmacıların zor kararlar karşısındaki heyecanı, stüdyoda gülümseten aile hikayeleri ve Oktay Kaynarca ile yaşanan eğlenceli diyaloglar, Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Sevilen bilgi yarışması bu akşam saat 20.00’de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacıların süreyle yarıştığı stresli anlar, dikkat çeken hayat hikayeleri ve Oktay Kaynarca'yla yaşanan keyifli diyaloglar öne çıktı. Programın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
SÜRE BASKISIYLA GELEN PANİK
Fragmanın en gerilimli anlarından birinde ilk yarışmacı, sürenin azalmasıyla birlikte karar vermeye çalışıyor. Yarışmacının "30 saniye kaldı" sözleriyle artan telaşı, "Allah'ım ne yapacağım?" ifadesiyle ekrana yansıyor.
"Başlayabilirim. Hımm, bu 182 ya, alayım mı? 30 saniye kaldı. Allah'ım ne yapacağım?"
GENİŞ AİLE HİKÂYESİ STÜDYODA GÜLÜMSETTİ
Sakallı erkek yarışmacı ise ailesinin büyüklüğünü anlattığı sözlerle fragmanın renkli anlarından birine imza atıyor. Yarışmacı, kardeş sayısını ve aile yapısını esprili bir dille anlatıyor.
"14 kardeşiz. 10 öz anneden, 4 üvey anneden. Kısmet olmadı yoksa bir futbol sahası zaten ekip kurulmuştu."
Fragmanda eğitim hayatıyla dikkat çeken genç yarışmacı, "ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği okuyorum" diyerek bölümünü paylaşıyor. Bir başka yarışmacı da karar verme biçimini "Çok da beklemedim, dan dun söyledim" sözleriyle anlatıyor.
OKTAY KAYNARCA'DAN ŞARKILI DİYALOG
Oktay Kaynarca'nın fragmanda söylediği "İşte gidiyorum..." sözleri, yarışmacının "Gidiyorum galiba" karşılığıyla keyifli bir diyaloğa dönüşüyor. Yarışmacıların heyecan ve cesaret vurguları da yeni bölümün dikkat çeken anları arasında yer alıyor.
Yarışmacılardan biri "En büyük cesaret oyunumu da oynadım" derken, bir diğer yarışmacı yaşadığı deneyimi "Bunu hiç unutmayacağım, gerçekten" sözleriyle özetliyor.
GEÇEN HAFTA KİM MİLYONER OLMAK İSTER?'DE NE OLDU?
Geçen haftaki bölümde yarışma stüdyosuna konuk olan 29 yaşındaki Serra Sinem Demiral, yaşadığı talihsiz anlarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'dan yarışmaya katılan Demiral, ailesiyle birlikte işlettikleri butik otelde görev yapıyordu. Genç yarışmacı, 5 milyon liralık büyük ödül hedefiyle yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı.
İLK SORULARI DOĞRU YANITLADI
Soruya "Kolunuza" yanıtını vererek bir sonraki aşamaya geçen yarışmacı, ikinci soruyu da "Varsa bir durum" diyerek doğru yanıtladı ve bir üst soruya geçmeye hak kazandı.
7.500 LİRALIK SORU HAYALLERİNİ ERKEN BİTİRDİ
Her şeyin yolunda gittiği anlarda karşısına çıkan 7.500 TL değerindeki üçüncü soru, genç yarışmacının yarışma kaderini belirledi.
"Girdiğiniz lise dersinde permütasyon ve kombinasyon konularını işliyorsanız hangi derse girmişsinizdir?"
Soruyu görür görmez aceleyle "Biyoloji" şıkkını seçen Demiral, butonu aktifleştirdiği an yaptığı hatayı fark etti. Doğru yanıtın "Matematik" olduğunu öğrenince stüdyoda şaşkınlık yaşayan yarışmacı, o anki heyecanını gizleyemedi.
HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ
Cevabının ardından pişmanlık yaşayan Serra Sinem Demiral, stüdyodaki heyecanına yenik düştüğünü ifade etti. Permütasyon ve kombinasyonu biyolojiyle karıştırmasının ardından yarışmadan 5 bin TL ödülle ayrılmak zorunda kaldı.