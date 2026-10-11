"Başlayabilirim. Hımm, bu 182 ya, alayım mı? 30 saniye kaldı. Allah'ım ne yapacağım?"

Fragmanın en gerilimli anlarından birinde ilk yarışmacı, sürenin azalmasıyla birlikte karar vermeye çalışıyor. Yarışmacının "30 saniye kaldı" sözleriyle artan telaşı, "Allah'ım ne yapacağım?" ifadesiyle ekrana yansıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm fragmanı

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yarışmacıların süreyle yarıştığı stresli anlar, dikkat çeken hayat hikayeleri ve Oktay Kaynarca 'yla yaşanan keyifli diyaloglar öne çıktı. Programın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Fragmanda eğitim hayatıyla dikkat çeken genç yarışmacı, "ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği okuyorum" diyerek bölümünü paylaşıyor. Bir başka yarışmacı da karar verme biçimini "Çok da beklemedim, dan dun söyledim" sözleriyle anlatıyor.

"14 kardeşiz. 10 öz anneden, 4 üvey anneden. Kısmet olmadı yoksa bir futbol sahası zaten ekip kurulmuştu."

Sakallı erkek yarışmacı ise ailesinin büyüklüğünü anlattığı sözlerle fragmanın renkli anlarından birine imza atıyor. Yarışmacı, kardeş sayısını ve aile yapısını esprili bir dille anlatıyor.

OKTAY KAYNARCA'DAN ŞARKILI DİYALOG

Oktay Kaynarca'nın fragmanda söylediği "İşte gidiyorum..." sözleri, yarışmacının "Gidiyorum galiba" karşılığıyla keyifli bir diyaloğa dönüşüyor. Yarışmacıların heyecan ve cesaret vurguları da yeni bölümün dikkat çeken anları arasında yer alıyor.

Yarışmacılardan biri "En büyük cesaret oyunumu da oynadım" derken, bir diğer yarışmacı yaşadığı deneyimi "Bunu hiç unutmayacağım, gerçekten" sözleriyle özetliyor.

YAYIN BİLGİSİ Kim Milyoner Olmak İster? Yayın günü Bu akşam Yayın saati 20.00 Ekran atv

GEÇEN HAFTA KİM MİLYONER OLMAK İSTER?'DE NE OLDU?

Geçen haftaki bölümde yarışma stüdyosuna konuk olan 29 yaşındaki Serra Sinem Demiral, yaşadığı talihsiz anlarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.