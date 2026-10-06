A.B.İ.'de öfkesinden gözü dönen Saruhan harekete geçti: Sırlarla dolu telefon dengeleri altüst etti
Aşkın, aile bağlarının ve köklü sırların iç içe geçtiği atv'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de tansiyon zirveye tırmandı. Sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Leyla, Doğan’ı korumak için çırpınırken Rüya öğrendiği gerçeklerin ardından büyük bir hayal kırıklığıyla sarsıldı. Kendisine kurulan tuzağı fark edip sessizce karşı hamlesini hazırlayan Saruhan ise intikam ateşini körükledi.
Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle bu akşam atv'de!
HANCIOĞLU AİLESİNDE BÜYÜK KAVUŞMA
Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır.
Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar.
BÜTÜN DENGELERİ DEĞİŞTİREN TELEFON
Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür.
Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirir.
RÜYA'NIN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başlar.
GEÇMİŞİN SIRLARI AÇIĞA ÇIKIYOR
Geçmişin sırları açığa çıkarken Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açılır.
Ancak Saruhan'ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardır.
İNTİKAMIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ SON HESAPLAŞMA
Aşkın, aile bağlarının ve intikamın iç içe geçtiği son hesaplaşmada Doğan, sevdiklerini kurtarmak ve bu savaşa son vermek için her şeyi göze alır.
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