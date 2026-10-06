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A.B.İ.'de öfkesinden gözü dönen Saruhan harekete geçti: Sırlarla dolu telefon dengeleri altüst etti

Aşkın, aile bağlarının ve köklü sırların iç içe geçtiği atv'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de tansiyon zirveye tırmandı. Sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Leyla, Doğan’ı korumak için çırpınırken Rüya öğrendiği gerçeklerin ardından büyük bir hayal kırıklığıyla sarsıldı. Kendisine kurulan tuzağı fark edip sessizce karşı hamlesini hazırlayan Saruhan ise intikam ateşini körükledi.

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A.B.İ.'de öfkesinden gözü dönen Saruhan harekete geçti: Sırlarla dolu telefon dengeleri altüst etti

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle bu akşam atv'de!

A.B.İ.’de Doğan’ın hayatta olduğunun anlaşılması Hancıoğlu ailesinde büyük bir kavuşma yaratırken, Saruhan’la olan amansız mücadeleyi yeni bir boyuta taşıdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)A.B.İ.’de Doğan’ın hayatta olduğunun anlaşılması Hancıoğlu ailesinde büyük bir kavuşma yaratırken, Saruhan’la olan amansız mücadeleyi yeni bir boyuta taşıdı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

HANCIOĞLU AİLESİNDE BÜYÜK KAVUŞMA

Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır.

Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar.

A.B.İ.'de öfkesinden gözü dönen Saruhan harekete geçti: Sırlarla dolu telefon dengeleri altüst etti-3

BÜTÜN DENGELERİ DEĞİŞTİREN TELEFON

Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür.

Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirir.

A.B.İ.'de öfkesinden gözü dönen Saruhan harekete geçti: Sırlarla dolu telefon dengeleri altüst etti-4

RÜYA'NIN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başlar.

A.B.İ.'de öfkesinden gözü dönen Saruhan harekete geçti: Sırlarla dolu telefon dengeleri altüst etti-5

GEÇMİŞİN SIRLARI AÇIĞA ÇIKIYOR

Geçmişin sırları açığa çıkarken Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açılır.

Ancak Saruhan'ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardır.

A.B.İ.'de öfkesinden gözü dönen Saruhan harekete geçti: Sırlarla dolu telefon dengeleri altüst etti-6

İNTİKAMIN İÇ İÇE GEÇTİĞİ SON HESAPLAŞMA

Aşkın, aile bağlarının ve intikamın iç içe geçtiği son hesaplaşmada Doğan, sevdiklerini kurtarmak ve bu savaşa son vermek için her şeyi göze alır.

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