Güneşin Doğduğu Yer'de oğluna kavuşmak isteyen Leyla donup kaldı: Ceyhun’un kirli teklifi bağ evini karıştırdı
atv ekranlarının iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 3. bölüm finalindeki ahlaksız teklif sosyal medyayı salladı. Ceyhun, oğluna kavuşmak için çırpınan Leyla’ya para dolu çantayla gelip "Benimle bir gece geçir" şartını koştu. O anlarda bağ evine girip ahlaksız teklifi duyan Kenan büyük bir şok yaşarken, Ceyhun’un yeni bölüm tanıtımında "Ben Leyla’ya aşık oldum" itirafı çocukluk arkadaşı olan iki erkeği karşı karşıya getirdi.
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Güneşin Doğduğu Yer'in üçüncü bölüm finalinde Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı bir gecelik teklif, hem Leyla'yı hem de Kenan'ı şoke etti!
PARA KARŞILIĞINDA BENİMLE BİR GECE!
Oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla'ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü:
'Benimle bir gece…'
LEYLA TEKLİFE NE YANIT VERECEK?
Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu.
Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla'nın teklife vereceği yanıt ve Kenan'ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.
CEYHUN'DAN BEKLENMEDİK İTİRAF
Leyla'ya yaptığı teklifin ardından Ceyhun'un "Ben, Leyla'ya aşık oldum" sözleri, yeni bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oluyor.
Ceyhun'un duygularını açıklaması, çocukluk arkadaşı Kenan'la arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?
DİKKAT ÇEKEN YAKINLAŞMA
Tanıtımda Kenan ile Leyla'nın yakınlaşması da yeni bölüme dair merakı artırıyor.
KENAN VE LEYLA ARASINDA NELER OLACAK?
Yaşananların ardından ikili yeniden birbirine yaklaşabilecek mi? Leyla'nın Emir'e kavuşma mücadelesinde Kenan'ın bir sonraki adımı ne olacak?