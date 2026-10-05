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Güneşin Doğduğu Yer'de oğluna kavuşmak isteyen Leyla donup kaldı: Ceyhun’un kirli teklifi bağ evini karıştırdı

atv ekranlarının iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer, 3. bölüm finalindeki ahlaksız teklif sosyal medyayı salladı. Ceyhun, oğluna kavuşmak için çırpınan Leyla’ya para dolu çantayla gelip "Benimle bir gece geçir" şartını koştu. O anlarda bağ evine girip ahlaksız teklifi duyan Kenan büyük bir şok yaşarken, Ceyhun’un yeni bölüm tanıtımında "Ben Leyla’ya aşık oldum" itirafı çocukluk arkadaşı olan iki erkeği karşı karşıya getirdi.

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Güneşin Doğduğu Yer'de oğluna kavuşmak isteyen Leyla donup kaldı: Ceyhun’un kirli teklifi bağ evini karıştırdı

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Güneşin Doğduğu Yer'in üçüncü bölüm finalinde Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı bir gecelik teklif, hem Leyla'yı hem de Kenan'ı şoke etti!

Güneşin Doğduğu Yer’in 3. bölüm finaline Ceyhun’un Leyla’ya sunduğu ahlaksız teklif damga vurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Güneşin Doğduğu Yer’in 3. bölüm finaline Ceyhun’un Leyla’ya sunduğu ahlaksız teklif damga vurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

PARA KARŞILIĞINDA BENİMLE BİR GECE!

Oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla'ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü:

'Benimle bir gece…'

Güneşin Doğduğu Yer'de oğluna kavuşmak isteyen Leyla donup kaldı: Ceyhun’un kirli teklifi bağ evini karıştırdı-3

LEYLA TEKLİFE NE YANIT VERECEK?

Leyla duydukları karşısında donup kalırken, o sırada bağ evine gelen Kenan da bu teklife tanık oldu.

Üçlünün şoke olduğu anda sona eren bölümün ardından Leyla'nın teklife vereceği yanıt ve Kenan'ın nasıl bir tepki göstereceği merakla bekleniyor.

Güneşin Doğduğu Yer'de oğluna kavuşmak isteyen Leyla donup kaldı: Ceyhun’un kirli teklifi bağ evini karıştırdı-4

CEYHUN'DAN BEKLENMEDİK İTİRAF

Leyla'ya yaptığı teklifin ardından Ceyhun'un "Ben, Leyla'ya aşık oldum" sözleri, yeni bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri oluyor.

Ceyhun'un duygularını açıklaması, çocukluk arkadaşı Kenan'la arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

Güneşin Doğduğu Yer'de oğluna kavuşmak isteyen Leyla donup kaldı: Ceyhun’un kirli teklifi bağ evini karıştırdı-5

DİKKAT ÇEKEN YAKINLAŞMA

Tanıtımda Kenan ile Leyla'nın yakınlaşması da yeni bölüme dair merakı artırıyor.

Güneşin Doğduğu Yer'de oğluna kavuşmak isteyen Leyla donup kaldı: Ceyhun’un kirli teklifi bağ evini karıştırdı-6

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