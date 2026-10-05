atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği 'Güneşin Doğduğu Yer'in üçüncü bölüm finalinde Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı bir gecelik teklif, hem Leyla'yı hem de Kenan'ı şoke etti!

Güneşin Doğduğu Yer’in 3. bölüm finaline Ceyhun’un Leyla’ya sunduğu ahlaksız teklif damga vurdu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) PARA KARŞILIĞINDA BENİMLE BİR GECE! Oğluna kavuşmak için mücadele eden Leyla'ya para dolu bir çanta getiren Ceyhun, yardımının karşılığında tek bir şart öne sürdü: 'Benimle bir gece…'