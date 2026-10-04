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Kim Milyoner Olmak İster'de Serra Sinem Demiral'ı yakan lise sorusu! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner yarışmasında, "Girdiğiniz lise dersinde permütasyon ve kombinasyon konularını işliyorsanız hangi derse girmişsinizdir?" sorusu karşısında heyecanına yenik düşen Serra Sinem Demiral, "matematik" yanıtı yerine biyoloji cevabını vererek talihsiz bir hata yaptı ve yarışmaya erken veda etti.

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Kim Milyoner Olmak İster'de Serra Sinem Demiral'ı yakan lise sorusu! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu

ATV'nin reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Programın son bölümünde yarışma stüdyosuna konuk olan 29 yaşındaki Serra Sinem Demiral, yaşadığı talihsiz anlarla sosyal medyanın ve gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Milyoner'de permütasyonu biyoloji sanan yarışmacı stüdyoya veda etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Milyoner'de permütasyonu biyoloji sanan yarışmacı stüdyoya veda etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı, ailesiyle birlikte işlettikleri butik otelde görev yapıyor. Demiral, 5 milyon liralık büyük ödül hedefiyle yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Serra Sinem Demiral'ı yakan lise sorusu! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu-3

İşte ilk soru:

1. soru
Seçenekler
Dirseğinize dokunursanız hangisine dokunmuş olursunuz?
A) Kolunuza
B) ayağınıza
C) çenenize
D) bacağınıza

Soruya "Kolunuza" yanıtını vererek bir sonraki aşamaya geçen yarışmacı, "Halk arasında kullanılan ve 'yapalım açık oturum' şeklinde devam eden sözün başında söylenen genellikle hangisi olur?" şeklindeki ikinci soruyu ise "Varsa bir durum" diyerek doğru yanıtladı ve bir üst soruya geçmeye hak kazandı.

7.500 LİRALIK SORU HAYALLERİNİ ERKEN BİTİRDİ

Her şeyin yolunda gittiği anlarda, karşısına çıkan 7.500 TL değerindeki üçüncü soru genç yarışmacının yarışma kaderini belirledi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Serra Sinem Demiral'ı yakan lise sorusu! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu-4

Demiral'a yöneltilen, "Girdiğiniz lise dersinde permütasyon ve kombinasyon konularını işliyorsanız hangi derse girmişsinizdir?" sorusu, geceye damga vuran hatanın zeminini hazırladı.

Video Oynatma İkonu Kim Milyoner Olmak İster’de Serra Sinem Demiral lise matematiğine yenildi
Kim Milyoner Olmak İster’de Serra Sinem Demiral lise matematiğine yenildiKim Milyoner Olmak İster’de Serra Sinem Demiral lise matematiğine yenildi
Kim Milyoner Olmak İster’de Serra Sinem Demiral lise matematiğine yenildi

Soruyu görür görmez aceleyle "Biyoloji" şıkkını seçen Demiral, butonu aktifleştirdiği an yaptığı büyük hatayı fark etti. Doğru yanıtın "Matematik" olduğunu öğrenince stüdyoda şok geçiren yarışmacı, yaşadığı anlık dalgınlığı ve heyecanı gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de Serra Sinem Demiral'ı yakan lise sorusu! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu-5

"HEYECANIMA YENİK DÜŞTÜM"

Cevabının ardından büyük bir pişmanlık yaşayan Serra Sinem Demiral, stüdyodaki heyecanına yenik düştüğünü ifade etti. Temel lise matematik konularından biri olan permütasyon ve kombinasyonu biyolojiyle karıştırmasının ardından yarışmadan 5 bin TL ödülle ayrılmak zorunda kaldı.

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Ahsen Kaya Takvim.com.tr Televizyon

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