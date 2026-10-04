ATV'nin reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Programın son bölümünde yarışma stüdyosuna konuk olan 29 yaşındaki Serra Sinem Demiral, yaşadığı talihsiz anlarla sosyal medyanın ve gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı, ailesiyle birlikte işlettikleri butik otelde görev yapıyor. Demiral, 5 milyon liralık büyük ödül hedefiyle yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı.

İşte ilk soru:

1. soru Seçenekler Dirseğinize dokunursanız hangisine dokunmuş olursunuz? A) Kolunuza B) ayağınıza C) çenenize D) bacağınıza

Soruya "Kolunuza" yanıtını vererek bir sonraki aşamaya geçen yarışmacı, "Halk arasında kullanılan ve 'yapalım açık oturum' şeklinde devam eden sözün başında söylenen genellikle hangisi olur?" şeklindeki ikinci soruyu ise "Varsa bir durum" diyerek doğru yanıtladı ve bir üst soruya geçmeye hak kazandı.