Kim Milyoner Olmak İster'de Serra Sinem Demiral'ı yakan lise sorusu! Hızlı cevap verdiğine pişman oldu
ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Milyoner yarışmasında, "Girdiğiniz lise dersinde permütasyon ve kombinasyon konularını işliyorsanız hangi derse girmişsinizdir?" sorusu karşısında heyecanına yenik düşen Serra Sinem Demiral, "matematik" yanıtı yerine biyoloji cevabını vererek talihsiz bir hata yaptı ve yarışmaya erken veda etti.
ATV'nin reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Programın son bölümünde yarışma stüdyosuna konuk olan 29 yaşındaki Serra Sinem Demiral, yaşadığı talihsiz anlarla sosyal medyanın ve gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'dan yarışmaya katılan genç yarışmacı, ailesiyle birlikte işlettikleri butik otelde görev yapıyor. Demiral, 5 milyon liralık büyük ödül hedefiyle yarışmaya hızlı bir başlangıç yaptı.
İşte ilk soru:
Soruya "Kolunuza" yanıtını vererek bir sonraki aşamaya geçen yarışmacı, "Halk arasında kullanılan ve 'yapalım açık oturum' şeklinde devam eden sözün başında söylenen genellikle hangisi olur?" şeklindeki ikinci soruyu ise "Varsa bir durum" diyerek doğru yanıtladı ve bir üst soruya geçmeye hak kazandı.
7.500 LİRALIK SORU HAYALLERİNİ ERKEN BİTİRDİ
Her şeyin yolunda gittiği anlarda, karşısına çıkan 7.500 TL değerindeki üçüncü soru genç yarışmacının yarışma kaderini belirledi.
Demiral'a yöneltilen, "Girdiğiniz lise dersinde permütasyon ve kombinasyon konularını işliyorsanız hangi derse girmişsinizdir?" sorusu, geceye damga vuran hatanın zeminini hazırladı.Kim Milyoner Olmak İster’de Serra Sinem Demiral lise matematiğine yenildi
Soruyu görür görmez aceleyle "Biyoloji" şıkkını seçen Demiral, butonu aktifleştirdiği an yaptığı büyük hatayı fark etti. Doğru yanıtın "Matematik" olduğunu öğrenince stüdyoda şok geçiren yarışmacı, yaşadığı anlık dalgınlığı ve heyecanı gizleyemedi.
"HEYECANIMA YENİK DÜŞTÜM"
Cevabının ardından büyük bir pişmanlık yaşayan Serra Sinem Demiral, stüdyodaki heyecanına yenik düştüğünü ifade etti. Temel lise matematik konularından biri olan permütasyon ve kombinasyonu biyolojiyle karıştırmasının ardından yarışmadan 5 bin TL ödülle ayrılmak zorunda kaldı.