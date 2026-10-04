YENİ BİR KRİZİN FİTİLİ Mercan Köşk'te Hülya'nın bulduğu ruj izli gömlek, yeni bir krizin fitilini ateşledi. Mert'in Hozan Konağı'nda işe başlaması ise Gülcan'ı geçmişinde yaşadığı travmalarla yeniden karşı karşıya bıraktı. Mert'e yapılanlara kayıtsız kalmayan Cemre, Behiye'nin karşısına çıkarak yaşananların hesabını sordu.

BÜYÜK HESAPLAŞMANIN HABERCİSİ Tüm bunlar yaşanırken Toprak, Aras'a karşı biriktirdiği öfkeyle Tarsus'a döndü. Kimseye görünmeden hareket etmeye çalışan Toprak, her an fark edilme tehlikesine rağmen gerçeğin peşine düştü. Aras ve Cemre'nin yakınlığını gördükten sonra Aras'a duyduğu öfke daha da büyüyen Toprak'ın dönüşü, hem Mercandağ hem de Hozan ailesi için yaklaşan büyük hesaplaşmanın habercisi oldu. Mercan Köşk 6. bölüm fragmanı izle

GEÇMİŞTEN BUGÜNE UZANAN HESAPLAŞMALAR Bölümün finaline Toprak'ın lunaparkta Çınar'a görünmesi damga vururken, yeni bölümde Toprak'ın nasıl ve ne zaman herkesin karşısına çıkacağı merak konusu oldu. İki düşman ailenin geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarını, sırlarını ve tüm engellere rağmen filizlenen imkansız bir aşkı Tarsus'un güçlü atmosferinde ekrana taşıyan 'Mercan Köşk'ün yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor.

BÜYÜK OYUNCU KADROSU Hikayesini Ahunur Serdaroğlu'nun kaleme aldığı dizinin senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici yazıyor. Oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu, Mehmet Avcı, Engin Yüksel ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri Toygar Işıklı imzası taşıyor.