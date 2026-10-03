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Burak Özçivit’ten Cannes çıkarması! Güneşin Doğduğu Yer dizisi Land Of The Sun adıyla dünyaya açılıyor

Oyuncu Burak Özçivit, başrolünde yer aldığı "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi kapsamında düzenlenecek MIPCOM fuarı için Fransa'nın Cannes şehrine gidiyor. Ünlü oyuncu, 12 Ekim'de atv standında uluslararası sektör temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

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Burak Özçivit’ten Cannes çıkarması! Güneşin Doğduğu Yer dizisi Land Of The Sun adıyla dünyaya açılıyor

12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek MIPCOM kapsamında Burak Özçivit, 12 Ekim'de atv standında gerçekleştirilecek özel basın buluşmasına katılacak. Gün içinde uluslararası basın ve sektör temsilcileriyle röportajlar gerçekleştirecek olan Özçivit, akşam saatlerinde ise atv'nin ev sahipliğinde düzenlenecek özel organizasyonda uluslararası üst düzey kanal ve platform yöneticileriyle bir araya gelecek.

Güneşin Doğduğu Yer perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)Güneşin Doğduğu Yer perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Cannes'da yalnızca bir gün kalacak olan Burak Özçivit, 12 Ekim akşamı gerçekleşecek organizasyonun ardından Türkiye'ye dönerek 13 Ekim'de yeniden set çalışmalarına katılacak.

Burak Özçivit’ten Cannes çıkarması! Güneşin Doğduğu Yer dizisi Land Of The Sun adıyla dünyaya açılıyor-1

"GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER" "LAND OF THE SUN" ADIYLA DÜNYAYA AÇILIYOR

Yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu "Güneşin Doğduğu Yer", atv'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor.

"Land of the Sun" adıyla uluslararası pazarda yer alan dizi, atv Distribution tarafından lisanslanarak dünyanın farklı bölgelerindeki yayıncı ve platformlarla buluşuyor. MIPCOM kapsamında da uluslararası sektör profesyonellerinin karşısına çıkacak olan "Güneşin Doğduğu Yer", güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle Türkiye sınırlarını aşarak yolculuğunu sürdürüyor.

Özçivit, dizide Kenan Kozan karakterini canlandırıyor.Özçivit, dizide Kenan Kozan karakterini canlandırıyor.

Dizide Burak Özçivit'e Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Beyza Gümülcine, Hilal Anay, Muharrem Türkseven, Bahar Süer, Nazlıcan Demir, Çağıl Aydıner, İlker Yavuz Aksakal, Kenan Civiniz, Sahra Gümüş, Meriç Özkaya, Gamze Bayraktaroğlu, Alper Kut, Ezgi Bektaş, Yeliz Doğramacılar, Devrim Yakut ve Ali Erkazan eşlik ediyor.

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