Mercan Köşk 4. bölümde Aras ve Cemre Kıbrıs'a gidiyor: İkiliyi birlikte gören Toprak'ın kıskançlığı tehlikeli boyuta ulaşacak!
Cumartesi akşamı ekrana gelecek Mercan Köşk’ün yeni bölümünde Cemre, Toprak’ı bulmak için Aras’la Kıbrıs’a gidecek. İkiliyi yan yana gören Toprak’ın kıskançlığı tehlikeli bir hal alırken köşk içinde Eslem ile Hülya arasındaki gerilim büyük bir kavgaya dönüşecek.
Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Mercan Köşk, dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
ARAS VE CEMRE ARASINDA DUYGULAR DEĞİŞİYOR!
MERCAN KÖŞK 4.BÖLÜM'DE NELER OLACAK?
Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider.
Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur.
Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.
Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer.
Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür.
Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.Aras ve Cemre arasında buzlar eriyor! Mercan Köşk’ten duygu dolu yeni tanıtım