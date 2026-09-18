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Altı Üstü İstanbul 15. bölümüyle ekranlara geliyor: Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini ateşleyecek

atv’nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on beşinci bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul’un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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Altı Üstü İstanbul 15. bölümüyle ekranlara geliyor: Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini ateşleyecek

15. Bölümde Neler Olacak?

Melek öğrendiği gerçekle kendisinden çalınan hayatın hesabının peşine düşmüşken Naz ise hala yaşadığını henüz öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan habersizdir.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 15. bölüm fragmanı!

Altı Üstü İstanbul 15. bölümüyle ekranlara geliyor: Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini ateşleyecek-2

Emir, Naz'ı annesine kavuşturmak için önce Fahriye'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir.

Altı Üstü İstanbul 15. bölümüyle ekranlara geliyor: Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini ateşleyecek-3

Naz'a gerçeği söyleyebilmek adına temkinli bir plan sürerken Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini erken ateşler.

Altı Üstü İstanbul 15. bölümüyle ekranlara geliyor: Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini ateşleyecek-4

Ziyankar, Hikmet'in baskınına hazırlıksız yakalanır. Ancak bütün mahalle sonunda ölüm de olsa Fahriye'yi korumaya ant içmiştir. Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar. Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır.

Altı Üstü İstanbul 15. bölümüyle ekranlara geliyor: Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini ateşleyecek-5

Emir ve Uzay babalarının günahlarının boyunlarına yüklendiğinden habersiz onları bekleyen trajik sona doğru yürüdüklerinde geride sadece geçmişin karanlık sırları kalmıştır.

Video Oynatma İkonu Altı Üstü İstanbul 15. bölüm 2. fragman!

Altı Üstü İstanbul 15. bölümüyle ekranlara geliyor: Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini ateşleyecek-6

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