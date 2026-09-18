Ziyankar, Hikmet'in baskınına hazırlıksız yakalanır. Ancak bütün mahalle sonunda ölüm de olsa Fahriye'yi korumaya ant içmiştir. Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar. Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır.