Çekimleri Tarsus'ta devam eden 'Mercan Köşk'te Aras karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kubilay Aka, memleketi Adana'nın en köklü kültür-sanat organizasyonlarından birinde genç sinemacıların ilk filmlerini değerlendirecek olması da oyuncu için ayrı bir anlam taşıyor.

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