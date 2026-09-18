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Mercan Köşk’ün Aras’ı Kubilay Aka, Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturuyor

Mercan Köşk’te Aras karakterine hayat veren Kubilay Aka, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde jüri üyesi olacak. Oyuncu, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda finale kalan 33 filmi değerlendirecek. Festival 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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Mercan Köşk’ün Aras’ı Kubilay Aka, Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturuyor

Cumartesi akşamları yeni bölümüyle ekrana gelen Mercan Köşk'te Aras karakterine hayat veren Kubilay Aka, bu kez jüri koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Adanalı olan başarılı oyuncu, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda jüri üyesi olarak görev yapacak.

Mercan Köşk’ün Aras’ı Kubilay Aka, Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturuyor-2

26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Kubilay Aka, yönetmen Özkan Çelik ve 'Mercan Köşk'ün yapımcılarından Yamaç Okur ile birlikte genç sinemacıların filmlerini değerlendirecek.

Mercan Köşk’ün Aras’ı Kubilay Aka, Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturuyor-3

Bu yıl 312 başvurunun yapıldığı Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda, 21 farklı üniversiteden finale kalan 33 film Altın Koza için yarışacak.

Mercan Köşk’ün Aras’ı Kubilay Aka, Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturuyor-4

Çekimleri Tarsus'ta devam eden 'Mercan Köşk'te Aras karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kubilay Aka, memleketi Adana'nın en köklü kültür-sanat organizasyonlarından birinde genç sinemacıların ilk filmlerini değerlendirecek olması da oyuncu için ayrı bir anlam taşıyor.

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