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Usta oyuncu Erkan Can Altı Üstü İstanbul kadrosuna katıldı, Hikmet karakteriyle projeye yeni enerji getirecek

atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul’un kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu. Can, projeye senaryoyu beğenerek geldiğini ve Hikmet karakterini canlandıracağını söyledi. Usta oyuncu, sette genç isimlerle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti de anlattı.

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Usta oyuncu Erkan Can Altı Üstü İstanbul kadrosuna katıldı, Hikmet karakteriyle projeye yeni enerji getirecek

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu.

Usta oyuncu Erkan Can Altı Üstü İstanbul kadrosuna katıldı, Hikmet karakteriyle projeye yeni enerji getirecek-2

Canlandıracağı "Hikmet" karakteriyle hikâyeye yeni bir soluk getirecek olan Erkan Can, projeye katılma süreci ve set atmosferiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu Erkan Can Altı Üstü İstanbul kadrosuna katıldı, Hikmet karakteriyle projeye yeni enerji getirecek-3

Diziyi daha önce de takip ettiğini belirten Erkan Can, projeye dahil olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Diziyi daha önce de takip ediyordum. Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok beğendim. Bu projede yer almanın benim için güzel bir deneyim olacağını düşünerek teklifi kabul ettim."

Usta oyuncu Erkan Can Altı Üstü İstanbul kadrosuna katıldı, Hikmet karakteriyle projeye yeni enerji getirecek-4

Setteki atmosferden övgüyle söz eden usta oyuncu, özellikle genç oyuncularla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi: "Setin atmosferi çok güzel. Kadroda ağırlıklı olarak genç oyuncular var. Gençlerle çalışmayı, onların enerjisini ve aramızdaki enerji alışverişini çok seviyorum. Herkesle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Set ekibimiz de muhteşem. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum."

Usta oyuncu Erkan Can Altı Üstü İstanbul kadrosuna katıldı, Hikmet karakteriyle projeye yeni enerji getirecek-5

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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