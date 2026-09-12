Mercan Köşk'te portakal bahçesinde yangın sahnesi! Aras ile Cemre alevlerin ortasında, Toprak'ın sırları açığa çıkıyor
Portakal bahçeleri arasında filizlenen tutkulu bir aşk ve intikam hikâyesini ekrana taşıyan ATV'nin yeni dizisi "Mercan Köşk" yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.
Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği "Mercan Köşk", yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizi izleyicilerin beğenisini kazandı.
2.BÖLÜM'DE NELER OLACAK?
Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakır.
Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar.
Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar.
Esved'in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar.
Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelmesidir.
Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.
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