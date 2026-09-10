Aşk ve Taht'ın ekran yolculuğuna başladığı akşamda, dizinin oyuncuları ve yapım ekibi, Söğüt 1299 Restoran'da düzenlenen görkemli bir organizasyonla ilk bölümü bir arada izledi. Emeği geçen herkesin bu özel günü paylaşmanın gururunu yaşadığı gösterimde, zindandan tahta uzanan çarpıcı bir mücadeleyi, aşkı ve ihaneti bir arada anlatan Aşk ve Taht, daha ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına almayı başardı.

Görkemli bir organizasyonla Aşk ve Taht'ın ilk bölümü bir arada izlendi.

AŞK VE TAHT İLK BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİYİ BÜYÜLEDİ

Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), (Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.

1.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyi Ayaba'nın ihanetiyle sekiz yıl boyunca Kezirpert Kalesi'nde esir tutulan Alaeddin, mahkumiyeti süresince Selçuklu tahtı ve geçmişte hayatını kurtaran yeşil gözlü, sırma saçlı kadının hayaliyle ayakta kaldı. Adını bilmediği bu gizemli kadının gözlerini zindan duvarlarına çizerek yıllarca umudunu korudu. Sekiz yılın ardından Sultan İzzeddin'in ölümüyle Emirler Meclisi taht için Alaeddin'i seçti. Ancak hanedanın en büyüğü Tuğrulşah, sultanlığı kızı Melike Hüma Hatun ile evlenmesi şartına bağladı. Kendisine sunulan bu şartlı saltanatı ilk başta reddeden Alaeddin, devletin parçalanma tehlikesini öğrenince kendi isteklerini kenara bırakarak saltanat yüzüğünü kabul etti; fakat Ayaba'ya sekiz yıllık hesabın kapanmadığını net bir şekilde hissettirdi.

DESTİNA, ALAEDDİN'İ GÖRMEK İÇİN KONYA'YA GELDİ

Alaeddin'in tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'ta da büyük yankı uyandırdı. Kalonoros Prensesi Destina için bu haberin anlamı ise çok daha farklıydı. Yıllar önce hayatına giren ve bir daha karşılaşamadığı gizemli adamı unutamayan Destina, bir rüyasında bu adamın Selçuklu Sultanı olduğunu gördü. Kalonoros'ta Alaeddin'in sekiz yıllık esaretinin ardından intikam peşine düşebileceği endişesi büyüdü. Babası Kir Vard mevcut düzenin devam edeceğini düşünürken Destina, sekiz yıl zindanda kalan Alaeddin'in nasıl bir sultana dönüştüğünü kendi gözleriyle görmek istedi. Kimliğini gizledi ve Rita'yla birlikte Konya'ya doğru yola çıktı.