İlk bölümün nefes kesen finalinin ardından gözler ikinci bölüme çevrildi. Selçuklu sarayında ve Kalonoros hattında dengeler iyice karışıyor. Sisli Vadi'deki başarısız pusu sonrası yakayı ele veren Arakel, Celaleddin'in hain planını açık edecek mi? Alaeddin, tahtına göz diken kardeşi Celaleddin ve Ayaba'ya karşı nasıl bir hamle yapacak?

Sultan Alaeddin Keykubat'ın en büyük imtihanı ise Destina/Hunad Hatun olacaktır.

Alaeddin'in aklının başka bir kadında olduğunu hisseden Melike Hüma, kıskançlık krizine girerek saraydaki gücünü kullanmaya başlayacak. Ümmühan Hatun ve Nurcihan arasındaki iktidar mücadelesi ise hareme yeni bir fırtına getirecek. Destina, hem Kalonoros'taki babası Kir Vard'a karşı hem de kalbini kaptırdığı Selçuklu Sultanı'na karşı büyük bir kıskacın ortasında kalacak.

İŞTE AŞK VE TAHT'IN 2. BÖLÜM TANITIMI

Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Šiljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, her çarşamba saat 20.00'de atv'de!

Aşk ve Taht'ta yeni bölüm heyecanı!