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Düşmanlıktan aşka doğru ilk yüzleşme! Akın Akınözü ve Merjem Siljakin ekrandaki uyumu çok beğenildi

atv'de başlayan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht'ın ilk bölümünde sekiz yıllık esirlikten çıkan Alaeddin ile kimliğini gizleyen Destina'nın Sisli Vadi'de uçurum kenarında kılıç kılıca karşı karşıya gelmesi ve başrol oyuncularının ekrandaki uyumu en çok konuşulan detay oldu.

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Düşmanlıktan aşka doğru ilk yüzleşme! Akın Akınözü ve Merjem Siljakin ekrandaki uyumu çok beğenildi

atv'de yayın hayatına başlayan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, iddialı hikâyesi ve görkemli prodüksiyonuyla ilk bölümden izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte en çok konuşulan konu ise başrol oyuncuları Akın Akınözü (Alaeddin) ve Merjem Šiljak (Destina) arasındaki ekran uyumu oldu. Yıllardır birbirini arayan iki tutkulu aşığın uçurum kenarındaki kılıç kılıca yüzleşme sahnesi, ekran başındakilere unutulmaz bir görsel ve duygusal şölen yaşattı. İzleyicilerden gelen yorumlarda ikilinin kimyası ve tutkulu oyunculukları büyük övgü topladı.

Düşmanlıktan aşka doğru ilk yüzleşme! Akın Akınözü ve Merjem Siljakin ekrandaki uyumu çok beğenildi-2

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sekiz yıl boyunca Kezirpert Kalesi'nde zindanda tutulan Alaeddin, Selçuklu tahtına çıkmak üzere zindandan çıkarıldı. Kendisine şart koşulan Melike Hüma Hatun (Simay Barlas) ile evliliği kabul ederek tahtın yüzüğünü parmağına takan Alaeddin, ilk andan itibaren devlet üzerindeki otoritesini kurdu. Ancak aklındaki tek şey, sekiz yıl önce hayatını kurtaran yeşil gözlü, sırma saçlı kadın olan Destina'ydı.

Destina: Zihni ve kalbi Alaeddin'in adaleti ve aşkıyla sınanır.Destina: Zihni ve kalbi Alaeddin'in adaleti ve aşkıyla sınanır.

Kalonoros Prensesi Destina ise kimliğini gizleyerek Alaeddin'i görmek için Konya'ya geldi. Taht hırsıyla gözü dönen kardeşi Celaleddin (Ferit Kaya) ve Arakel'in kurduğu ölümcül pusuya engel olmak isteyen Destina, Sisli Vadi'deki çatışmada Alaeddin'i vurmak zorunda kaldı. Kovalamaca sonunda uçurumun kenarında karşı karşıya gelen ikilinin kılıçlı mücadelesinde Alaeddin, peşinde olduğu gizemli kadının yüzünü açtığında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Kalbinde taşıdığı büyük aşkı, şimdi karşısında Kalonoroslu düşmanı olarak duruyordu.

Sultan Alaeddin Keykubat Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur.Sultan Alaeddin Keykubat Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğludur.

İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlk bölümün nefes kesen finalinin ardından gözler ikinci bölüme çevrildi. Selçuklu sarayında ve Kalonoros hattında dengeler iyice karışıyor. Sisli Vadi'deki başarısız pusu sonrası yakayı ele veren Arakel, Celaleddin'in hain planını açık edecek mi? Alaeddin, tahtına göz diken kardeşi Celaleddin ve Ayaba'ya karşı nasıl bir hamle yapacak?

Sultan Alaeddin Keykubat'ın en büyük imtihanı ise Destina/Hunad Hatun olacaktır.Sultan Alaeddin Keykubat'ın en büyük imtihanı ise Destina/Hunad Hatun olacaktır.

Alaeddin'in aklının başka bir kadında olduğunu hisseden Melike Hüma, kıskançlık krizine girerek saraydaki gücünü kullanmaya başlayacak. Ümmühan Hatun ve Nurcihan arasındaki iktidar mücadelesi ise hareme yeni bir fırtına getirecek. Destina, hem Kalonoros'taki babası Kir Vard'a karşı hem de kalbini kaptırdığı Selçuklu Sultanı'na karşı büyük bir kıskacın ortasında kalacak.

İŞTE AŞK VE TAHT'IN 2. BÖLÜM TANITIMI

Aşk ve Taht'ın güçlü oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Šiljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel) yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht, her çarşamba saat 20.00'de atv'de!

Video Oynatma İkonu Aşk ve Taht'ta yeni bölüm heyecanı!

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