CANLI YAYIN
Geri

Mercan Köşk'te portakal bahçesinde yangın sahnesi! Aras ile Cemre alevlerin ortasında, Toprak'ın sırları açığa çıkıyor

Portakal bahçeleri arasında filizlenen tutkulu bir aşk ve intikam hikâyesini ekrana taşıyan ATV'nin yeni dizisi "Mercan Köşk" her cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mercan Köşk'te portakal bahçesinde yangın sahnesi! Aras ile Cemre alevlerin ortasında, Toprak'ın sırları açığa çıkıyor

Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin üstlendiği "Mercan Köşk", yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı dizi izleyicilerin beğenisini kazandı.

Mercan Köşk, her cumartesi atv'deMercan Köşk, her cumartesi atv'de

2.BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Mercandağlar ve Hozanlar Cemre'nin anlattıklarıyla yüzleşemeden bahçede çıkan yangın, Aras ve Cemre'yi alevlerin ortasında bırakır.

Mercan Köşk'te portakal bahçesinde yangın sahnesi! Aras ile Cemre alevlerin ortasında, Toprak'ın sırları açığa çıkıyor-3

Aras'ın sakladıkları Cemre'yi gerçeğe yaklaştırırken, Toprak'ın geçmişindeki sırlar da birer birer açığa çıkmaya başlar.

Mercan Köşk'te portakal bahçesinde yangın sahnesi! Aras ile Cemre alevlerin ortasında, Toprak'ın sırları açığa çıkıyor-4

Aras'ın Tarsus'a dönüşüyle köşeye sıkışan Selçuk, limanda geri dönüşü olmayan bir hamle yapar.

Mercan Köşk'te portakal bahçesinde yangın sahnesi! Aras ile Cemre alevlerin ortasında, Toprak'ın sırları açığa çıkıyor-5

Esved'in Cemre hakkında ulaştığı gerçek, yıllardır saklanan bir sırrın kapısını açar.

Mercan Köşk'te portakal bahçesinde yangın sahnesi! Aras ile Cemre alevlerin ortasında, Toprak'ın sırları açığa çıkıyor-6

Artık Cemre için asıl tehlike, farkında olmadan Esved'in hedefi haline gelmesidir.

Mercan Köşk'te portakal bahçesinde yangın sahnesi! Aras ile Cemre alevlerin ortasında, Toprak'ın sırları açığa çıkıyor-7

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

“Aşk ve Taht” ekibi, tahtın ilk adımlarını birlikte izledi!
SONRAKİ HABER

Aşk, ihanet, tahta yürüyüş! Aşk ve Taht'ın açılış bölümü izleyenleri etkiledi
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler