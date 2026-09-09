9 Eylül akışında yarışmanın yerine yer alan Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü dönemini konu alıyor. Yapımda Alaeddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina'nın kesişen hikayesi ekrana taşınıyor. Dizinin başrollerinde Akın Akınözü ve Merjem Siljak bulunuyor.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümüne ait fragman paylaşılırken yayın tarihi belirtilmedi. ATV'nin paylaştığı 38. bölüm fragmanında da programın hangi gün ve saatte ekrana geleceğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Bu nedenle yarışmanın bir sonraki bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Mevcut bilgilere göre programın bu hafta yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Yeni tarih ve saat bilgisinin ATV'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı yayın akışıyla netleşmesi bekleniyor.

FİNAL YAPTI MI?

Var Mısın Yok Musun'un tamamen sona erdiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Programın yeni bölüm fragmanının paylaşılmış olması da yarışmanın kesin olarak final yaptığı yönündeki iddiaları doğrulamıyor.

Yalnızca iki gün üst üste yeni bölüm yayınlanmaması ve 9 Eylül akışında yer almaması, final kararı olarak değerlendirilemiyor. Yarışmanın devam edip etmeyeceği, yayın gününün değişip değişmediği ve yeni bölüm tarihi ATV'nin yeni yayın programıyla kesinlik kazanacak.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)