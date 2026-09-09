Tarsus'un sokaklarında yapılan araştırmalar sırasında keşfedilen Hayrünnisa Hanım Konağı, ekibin karşısına çıktığında neredeyse terk edilmiş ve içi boş bir haldeydi. Yapının taş ve ahşabın iç içe geçtiği kendine özgü mimarisi korunurken, dizinin hikayesine hizmet edecek tüm düzenlemeler özgün yapıya zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirildi.

"MEKANIN BİR SIRRI VARDI, BİZ BU SIRRI AÇIĞA ÇIKARDIK"

'Mercan Köşk'ün Yapım Tasarım Sorumlusu Gülay Doğan, Hayrünnisa Hanım Konağı'yla ilk karşılaşmalarını şöyle anlatıyor: "Mercan Köşk'te kullandığımız mekânın bir sırrı vardı. Biz bu sırrı açığa çıkardık. Tarsus'un sokaklarında dolaştık, bu evi kapı aralığından gördük. Buradaki yapıların hiçbiri kendilerini dışarıya açan mekânlar değildi. Başta bomboştu burası da terk edilmişe yakındı; yapmaya başladık."