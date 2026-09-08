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Altı Üstü İstanbul'un 13. bölümü rekor getirdi: Üç kategoride de en yüksek reytingine ulaştı

atv’nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi “Altı Üstü İstanbul”, heyecan ve duygu dolu on üçüncü bölümüyle Pazartesi akşamına damga vurdu. Sürpriz gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölüm izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi, tüm kategorilerde şu ana kadarki en yüksek reytingi alıp rekor üstüne rekor kırdı.

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Altı Üstü İstanbul'un 13. bölümü rekor getirdi: Üç kategoride de en yüksek reytingine ulaştı

TÜM KATEGORİLERİN ZİRVESİNDE!

Ekranların sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, tüm Kişiler'de %7,89 izlenme oranı ve %28,60 izlenme payı, AB'de %5,31 izlenme oranı ve %20,21 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,03 izlenme oranı ve %24,88 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

Altı Üstü İstanbul'un 13. bölümü rekor getirdi: Üç kategoride de en yüksek reytingine ulaştı-2

13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin on üçüncü bölümünde, isteme gecesinde fenalaşan Naz'ın karaciğerinin işlevini yitirmek üzere olduğu ve acilen nakil olması gerektiği ortaya çıktı.Tek uygun donörün Melek olması, yıllardır saklanan kardeşlik gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

Altı Üstü İstanbul'un 13. bölümü rekor getirdi: Üç kategoride de en yüksek reytingine ulaştı-3

Galip'in planıyla Naz ve Melek kaçırılarak gizlice ameliyata hazırlanırken, gerçeği öğrenen Naz Melek'i kurtardı ve iki kardeş birlikte kaçtı.Yolda durumu ağırlaşan Naz'ı yalnız bırakmayan Melek, ona ciğerini vermeye karar verdi. Ancak yardım için karşılarına çıkan Galip'in, kendilerini kaçıran kişi olduğunu fark eden Melek, bu kez çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Altı Üstü İstanbul'un 13. bölümü rekor getirdi: Üç kategoride de en yüksek reytingine ulaştı-4

Bölümün ardından "Altı Üstü İstanbul", sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Dizi hakkında "Naz'a bir şey olmasın", "Melek'in Naz'ı yalnız bırakmaması çok duygulandırdı" ve "Bu finalden sonra yeni bölüm nasıl beklenecek?" yorumları yapıldı.

Altı Üstü İstanbul'un 13. bölümü rekor getirdi: Üç kategoride de en yüksek reytingine ulaştı-5

Naz'ın yaşam mücadelesi nasıl sonuçlanacak? Galip'in gerçek yüzünü gören Melek şimdi ne yapacak? Yıllardır saklanan gerçekler sonunda ortaya çıkacak mı? Peş peşe gelen gelişmeler, "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümüne dair merakı daha da artırdı.

Video Oynatma İkonu "Naz'ın annesi sen misin?"

Altı Üstü İstanbul'un 13. bölümü rekor getirdi: Üç kategoride de en yüksek reytingine ulaştı-6

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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