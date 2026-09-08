TÜM KATEGORİLERİN ZİRVESİNDE! Ekranların sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, tüm Kişiler'de %7,89 izlenme oranı ve %28,60 izlenme payı, AB'de %5,31 izlenme oranı ve %20,21 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,03 izlenme oranı ve %24,88 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

13. BÖLÜMDE NELER OLDU? Dizinin on üçüncü bölümünde, isteme gecesinde fenalaşan Naz'ın karaciğerinin işlevini yitirmek üzere olduğu ve acilen nakil olması gerektiği ortaya çıktı.Tek uygun donörün Melek olması, yıllardır saklanan kardeşlik gerçeğini yeniden gündeme getirdi.