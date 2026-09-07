Aşk ve Taht’ta Alaeddin Keykubat’ın hesaplaşması başlıyor: 8 yıllık esaretin ardından intikam yemini etti
Bozdağ Film imzalı “Aşk ve Taht”, Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubat’ın sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan hikâyesini ekrana taşıyor. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini merkezine alan dizi, ilk bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de atv’de izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan yeni fragmanda Alaeddin’in geçmişle hesaplaşması ve Destina ile yollarının kesişmesi dikkat çekiyor.
Sezonun iddialı yapımlarından "Aşk ve Taht", yayınlanan yeni fragmanıyla Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor. Dizide sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan Alaeddin Keykubat'ın ihanetle hesaplaşması çarpıcı sahnelerle anlatılıyor.
"HEPSİNİ KENDİ KILICIMLA ÖDETECEĞİM"
Zindanda geçen yıllar, Alaeddin'in içinde büyüyen büyük bir öfkeye dönüşür. Sevdiklerinin ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalan Şehzade için saraya dönüş yalnızca bir hak arayışı değil, aynı zamanda büyük bir hesaplaşmadır.
Alaeddin'in "Ödetilecek ne bedel varsa, hepsini kendi kılıcımla ödeteceğim" sözleri de bu hesaplaşmanın en güçlü işaretlerinden biri olur.
İHANETİN GÖLGESİNDE BÜYÜYEN MÜCADELE
"İnsan sevdiklerinin ihanetiyle nasıl yaşar?" sorusu, Alaeddin'in saraya dönüşüyle birlikte hikâyenin merkezine yerleşir. Bir zamanlar güvendiği isimlerin kurduğu tuzaklar, onu hem duygusal hem de siyasi olarak sınırlarına taşır.
Ancak Alaeddin artık geçmişin şehzadesi değildir. Esaret yıllarının ardından kaderine hükmetmeye kararlı bir hükümdar adayı olarak taht yolculuğuna çıkar.
ALAEDDİN İLE DESTİNA'NIN YOLLARI KESİŞİYOR
Taht ve iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin'in yolu Destina ile kesişir. İlk karşılaşmaları, ikisinin de hayatında silinmeyecek bir iz bırakır.
Destina'nın "Bazen bir çift göz, bir ömür unutulmaz" sözleri, iki karakter arasında başlayacak hikâyenin habercisi olur. Aşk ile iktidarın iç içe geçtiği bu yolculukta Alaeddin ve Destina'nın ilişkisi de dengeleri değiştirecektir.
GİZLİ İTTİFAKLAR VE YENİ HESAPLAŞMALAR
Esaretten çıkan Alaeddin'i sarayda düşmanlıklar, gizli ittifaklar ve yeni hesaplaşmalar bekler. Geçmişin acılarından güç alan Alaeddin, tahta yalnızca oturmak için değil, yarım kalan hesabını tamamlamak için ilerler.
Güçlü oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonuyla "Aşk ve Taht", ilk bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.