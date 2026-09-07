Sezonun iddialı yapımlarından "Aşk ve Taht", yayınlanan yeni fragmanıyla Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor. Dizide sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan Alaeddin Keykubat'ın ihanetle hesaplaşması çarpıcı sahnelerle anlatılıyor.

Alaeddin'in "Ödetilecek ne bedel varsa, hepsini kendi kılıcımla ödeteceğim" sözleri de bu hesaplaşmanın en güçlü işaretlerinden biri olur.

Zindanda geçen yıllar, Alaeddin'in içinde büyüyen büyük bir öfkeye dönüşür. Sevdiklerinin ihanetiyle yüzleşmek zorunda kalan Şehzade için saraya dönüş yalnızca bir hak arayışı değil, aynı zamanda büyük bir hesaplaşmadır.

İHANETİN GÖLGESİNDE BÜYÜYEN MÜCADELE

"İnsan sevdiklerinin ihanetiyle nasıl yaşar?" sorusu, Alaeddin'in saraya dönüşüyle birlikte hikâyenin merkezine yerleşir. Bir zamanlar güvendiği isimlerin kurduğu tuzaklar, onu hem duygusal hem de siyasi olarak sınırlarına taşır.

Ancak Alaeddin artık geçmişin şehzadesi değildir. Esaret yıllarının ardından kaderine hükmetmeye kararlı bir hükümdar adayı olarak taht yolculuğuna çıkar.