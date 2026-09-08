A.B.İ.’de 8 ay sonra dengeler değişiyor: Doğan ailesini Saruhan’ın kontrolünde bulup kendi oyununu kuracak
Herkes Doğan’ın öldüğünü düşünürken sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek, atv'nin reyting rekortmeni A.B.İ.’de bu akşam 20.00'de tüm dengeleri değiştirecek. Hayatta olduğunu gizleyen Doğan, Saruhan’a karşı kendi oyununu kurarken yıllar sonra Leyla ile karşı karşıya gelecek. Saruhan’ın Leyla için hazırladığı sürpriz ise üçlü arasındaki hesaplaşmayı daha da büyütecek.
Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "A.B.İ.", bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek.
DOĞAN'IN GİZLİ SAKLI OYUNU
Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir.
Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar.
YARIM KALAN DUYGULARLA YÜZLEŞME
Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkar: Leyla.
Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar.
LEYLA'YA BEKLENMEDİK SÜRPRİZ
Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz, üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.