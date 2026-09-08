Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "A.B.İ.", bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar.

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir.

YARIM KALAN DUYGULARLA YÜZLEŞME

Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkar: Leyla.

A.B.İ. 19. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! "Tam 8 ay, 13 gündür bu anı bekledim..."

Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar.