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A.B.İ.’de 8 ay sonra dengeler değişiyor: Doğan ailesini Saruhan’ın kontrolünde bulup kendi oyununu kuracak

Herkes Doğan’ın öldüğünü düşünürken sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek, atv'nin reyting rekortmeni A.B.İ.’de bu akşam 20.00'de tüm dengeleri değiştirecek. Hayatta olduğunu gizleyen Doğan, Saruhan’a karşı kendi oyununu kurarken yıllar sonra Leyla ile karşı karşıya gelecek. Saruhan’ın Leyla için hazırladığı sürpriz ise üçlü arasındaki hesaplaşmayı daha da büyütecek.

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A.B.İ.’de 8 ay sonra dengeler değişiyor: Doğan ailesini Saruhan’ın kontrolünde bulup kendi oyununu kuracak

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "A.B.İ.", bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

A.B.İ. 19. bölümden kareler (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)A.B.İ. 19. bölümden kareler (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

DOĞAN'IN GİZLİ SAKLI OYUNU

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir.

Video Oynatma İkonu A.B.İ. 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Sen hayatımı kurtardın..."

Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar.

A.B.İ.’de 8 ay sonra dengeler değişiyor: Doğan ailesini Saruhan’ın kontrolünde bulup kendi oyununu kuracak-3

YARIM KALAN DUYGULARLA YÜZLEŞME

Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkar: Leyla.

Video Oynatma İkonu A.B.İ. 19. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! "Tam 8 ay, 13 gündür bu anı bekledim..."

Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar.

A.B.İ.’de 8 ay sonra dengeler değişiyor: Doğan ailesini Saruhan’ın kontrolünde bulup kendi oyununu kuracak-4

LEYLA'YA BEKLENMEDİK SÜRPRİZ

Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz, üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.

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