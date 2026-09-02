Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Bilge Balaban, 22 numaralı kutusu için bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul etti. 3 milyon umuduyla başlayan oyunda kritik kararını veren Balaban, kırmızı butona bastı.

Balaban, oyuna her zamanki gibi kendi kutusunu seçerek başlamayı planlıyordu.

Ancak stüdyoya yetişemeyince 21 yarışmacı arasındaki kurada son kalan 22 numaralı kutu onun oldu.

Normalde kutu seçerken "güzel çıkacak" diyerek ilerlediğini ve çoğunlukla mavi açmayı tercih ettiğini söyleyen Balaban, bu kez seçimi kendisinin yapmamasının belki de iyiye işaret olduğunu düşündü.