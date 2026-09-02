Var Mısın Yok Musun'da bir ilk: Devam etseydi 5 milyon TL kazanacaktı! Bilge'nin annesinin dikiş makinesiyle başlayan umut yolculuğu
Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun programında yarışan Bilge Balaban, stüdyodaki heyecan dolu anlardan çok hayat hikayesiyle izleyenleri ekrana kilitledi. Çekimlere geç kaldığı için şans eseri kuradan kendisine çıkan 22 numaralı kutuyla yarışan Balaban, annesinin fedakarlıklarıyla geçen çocukluk yıllarını, ailesine olan derin bağlılığını ve eşiyle tanışmasına vesile olan ilginç "sultan papağanı" tesadüfünü tüm içtenliğiyle paylaştı.
Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Bilge Balaban, 22 numaralı kutusu için bankanın sunduğu 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul etti. 3 milyon umuduyla başlayan oyunda kritik kararını veren Balaban, kırmızı butona bastı.
Balaban, oyuna her zamanki gibi kendi kutusunu seçerek başlamayı planlıyordu.
Ancak stüdyoya yetişemeyince 21 yarışmacı arasındaki kurada son kalan 22 numaralı kutu onun oldu.
Normalde kutu seçerken "güzel çıkacak" diyerek ilerlediğini ve çoğunlukla mavi açmayı tercih ettiğini söyleyen Balaban, bu kez seçimi kendisinin yapmamasının belki de iyiye işaret olduğunu düşündü.
ZOR GÜNLERDEN KENDİ EVİNE UZANAN HAYAL
2001 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Bilge Balaban, çocukluk yıllarında ailesiyle zorlu dönemler geçirdi.
Annesi, evine destek olabilmek için evde dikiş dikerek para biriktirdi.
Lise yıllarında hareketli ve lider ruhlu bir öğrenci olan Balaban, sporla iç içe büyüdü.
En büyük hayali beden eğitimi öğretmeni olmaktı. Ancak eğitimini sivil havacılık ve kabin hizmetleri bölümünde tamamladıktan sonra babasının yanında çalışmaya başladı.
Yaşadığı aile içi kırgınlıkların kendisini daha hırslı biri haline getirdiğini anlatan Balaban, bugün işinde daha iyi olmak için kendisiyle yarıştığını söyledi.Bilge'nin ailesi stüdyoya girince gözyaşları sel oldu
Ödülle kendi evini almak ve ailesiyle güven içinde yaşayacağı bir gelecek kurmak isteyen Balaban'ın hayatını ise sahiplenmek istediği papağanlar değiştirdi.
AİLESİNİN SÜRPRİZİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Esra Erol'un hayatındaki kararları tek başına alıp almadığını sorması üzerine Balaban, çok kararsız biri olduğunu söyledi.
Tam bu sırada ailesi stüdyoya girdi. Yakınlarını karşısında gören yarışmacı, duygularına hakim olamayarak ağlamaya başladı.
Ağabeyi Burhan'la aynı yerde çalıştıklarını ve sürekli birlikte olduklarını söyleyen Balaban, onun kendisi için baba gibi olduğunu anlattı.
Çocukken ateşlendiğinde saatlerce elleriyle ateşini düşürmeye çalıştığını söyleyerek ağabeyinden övgüyle bahsetti.
Burhan'ın da gözlerinin dolması Bilge'nin dikkatinden kaçmadı. Onu ilk kez böyle duygulanmış gördüğünü söyleyen yarışmacı, büyük mutluluk yaşadı.
Kayınvalidesi İlhan ise Balaban'ı kendi kızı gibi gördüğünü söyledi.
Geliniyle arkadaş gibi olduklarını anlatan İlhan, herkese böyle bir gelin nasip olmasını diledi.
Eşi Mustafa da Bilge'yle arasındaki bağın her zaman güçlü olduğunu belirtti.
Çiftin dokuz aylık evli olduğu, evliliklerinden önce de üç yıl birlikte oldukları öğrenildi.
KUŞLARLA BAŞLAYAN TANIŞMA AŞKA DÖNÜŞTÜ
Bilge Balaban'ın üç Sultan papağanı vardı.
Evde oluşan kuş tozu nedeniyle, temizlik konusunda hassas olan annesinin de zorlanması üzerine kuşlarını sahiplendirmek istedi.
Sosyal medyada tanımadığı birine güvenmek istemeyen Balaban'a, o dönemde takipleştiği Mustafa mesaj attı.
Mustafa kuşları sahiplenebileceğini söyledi. Ancak Bilge, asıl derdinin kuşlar değil kendisi olduğunu bilmiyordu.
Mustafa kuşları almak için Bilge'nin çalıştığı yere kadar geldi. Bilge ise onu tanımadığı için kuşlarını vermedi.
Bir süre sonra yeniden görüşmeye başlayan çiftin ilişkisi böylece ilerledi.
Balaban, hayatına girecek kişinin ağabeyi gibi ağırbaşlı olmasını istediğini ve Mustafa'yı tanıdığında "Bu adamdan olur" diye düşündüğünü anlattı.
Çiftin nikah masasında yaşadığı esprili an da dikkat çekti.
Mustafa, Bilge'ye "Sen kuşları vermezsen ben de seni alırım" dedi. Esra Erol'un bu sözleri "Benim kuşum sensin" diye yorumlaması stüdyoda tebessüm ettirdi.
5 MİLYON HALA DURURKEN KRİTİK KARAR
Oyunun ilerleyen bölümünde kırmızı kutu riskine dikkat çeken yarışmacılar, Bilge Balaban'a karşısındaki parayı alıp gitmesini tavsiye etti.
Bazı yarışmacılar elindeki 1 milyon 500 bin TL'nin önemli bir fırsat olduğunu söylerken, bazıları da kutuda yüksek ödül olduğuna inandığını belirtti.
Altıncı turda banka, 22 numaralı kutuyu satın almak için 1 milyon 500 bin TL teklif etti.
Esra Erol'un "Var mısın, yok musun?" sorusu üzerine Balaban, oyunun başından bu yana yaşadığı tüm duyguları hatırlattı.
Kötü başladığını, ağladığını, kahkahalar attığını ve çığlıklar attığını söyleyen yarışmacı, kendisiyle birlikte olan herkese teşekkür etti.
Balaban, mülakatta oyunun sonlarına kalır ve 5 milyonluk ödül hâlâ durursa pes etmeyeceğini söylediğini de hatırlattı.
Kendisini tatmin edecek rakamın 2-3 milyon civarında olduğunu ancak 5 milyonun da hâlâ orada bulunduğunu ifade etti.
Kısa bir tereddüdün ardından kararını açıklayan yarışmacı, "Ben var mıyım? Varım diyorum" diyerek kırmızı butona bastı ve 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi kabul etti.