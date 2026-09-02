Esra Erol'da çöp ev olayı! Canlı yayında büyük yüzleşme: Kızını görmemek için perdenin arkasına saklandı
Esra Erol'un yeni sezon programında dikkat çeken bir olay yaşandı. Programa katılan Aslı Çelik, fil hastalığı bulunan annesinin, babası Rıza Çelik tarafından zorla tutulduğunu ve sağlığının tehlikede olduğunu iddia etti. Çelik, annesinin hijyenik olmayan bir ortamda yaşadığını öne sürerek yardım istedi. Stüdyoya gelen baba ise kızının yüzünü görmemek için perdenin arkasına saklandı.
ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da yeni sezonun ilk bölümlerinde dikkat çeken bir olay gündeme geldi.
Programa katılan Aslı Çelik, annesiyle ilgili yardım çağrısında bulundu. Genç kadın, eşinden ayrı yaşayan annesinin, öz babası Rıza Çelik tarafından zorla tutulduğunu ve yaşam koşullarının sağlığını tehdit ettiğini ileri sürdü.
Aslı Çelik, annesinin fil hastalığı bulunduğunu belirterek, sağlık durumunun giderek kötüleştiğini söyledi. Genç kadın, annesinin kaldığı evin hijyen açısından uygun olmadığını ve burada psikolojik baskı ile şiddet gördüğünü iddia etti."Çöp evde şiddet gördük" iddiası stüdyoyu karıştırdı: Esra Erol'da sıra dışı yüzleşme
Aslı Çelik, "Annemin üzerine Gül isimli bir kadın getirdi. 2019'da annemi yanıma aldım. 7 yıldır yanımda. Fil hastalığı ilerleyince hastaneye yatırdık. Enfeksiyon aldı bacağı. Babam da terk edince annem peşine tekrardan düştü. Nisan ayında annemi hastaneden kaçırmış. Çöp evin içinde annem kalamaz zaten sağlığı da yerinde değil." dedi.
"O ÇÖP EVDE HER TÜRLÜ SIKINTIYI YAŞADIK"
Canlı yayında konuşan Aslı Çelik, annesiyle geçmişte yaşadıkları süreci anlattı.
Çelik, annesinin bulunduğu evle ilgili, "O çöp evde her türlü sıkıntıyı biz orada yaşadık. Annemle psikolojik baskı, dayak... Her türlü..." ifadelerini kullandı.
Genç kadın, annesini 2019 yılında yanına aldığını ve yaklaşık 7 yıldır kendisiyle birlikte yaşadığını söyledi.
BABA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İddiaların ardından Aslı Çelik'in babası Rıza Çelik canlı yayına bağlandı. Kızının suçlamalarını kabul etmeyen Rıza Çelik, 2019 yılında annenin kızı tarafından götürüldüğünü söyledi.
Rıza Çelik, "40 milyar para verdim onun bakım parasına." dedi. Aslı Çelik ise babasının bu sözlerine "Yalan söylüyor" diyerek karşılık verdi.
Aynı zamanda stüdyoya gelen Rıza Çelik, kızını görmemek için perdenin arkasına saklandı.
ESRA EROL'DAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
Program sunucusu Esra Erol, annenin yaşadığı evin hijyen koşullarının sağlık açısından uygun olmadığını ifade etti.
Esra Erol, "Bu yaşamış olduğunuz ev aslında hijyen koşulları açısından çok da uygun bir ev değil. Ne kadar yanındaki resmi nikahlı eşi bile olsa sağlık konusunda ihmallerin olduğu ve hastalığının giderek arttığı, bu sebeple kızının kendisini korumak adına çağrıda bulunduğunu görüyoruz" dedi.
Erol, resmi nikahlı eşinin yanında yaşıyor olsa dahi annenin sağlık durumunun ve yaşam koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekerek, kızının annesini korumak amacıyla programa başvurduğunu söyledi.
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