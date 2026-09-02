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Sırlar, aşk ve hesaplaşma! Mercan Köşk’ten görkemli tanıtım

Ekran yolculuğu için gün sayan ‘Mercan Köşk’ten yeni afişler paylaşıldı. Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan diziden yayınlanan Mercandağ ve Hozan ailelerine özel afişler, hikayenin merkezindeki büyük hesaplaşmanın ipuçlarını verdi. Portakal bahçelerinin ortasında bir araya gelen iki aile, güçlü karakterleri ve dikkat çeken duruşlarıyla şimdiden merak uyandırırken, geçmişten bugüne taşınan sırlar ve bitmeyen mücadele dizinin heyecanını artırıyor. Cemre’nin Tarsus’a gelişiyle dengelerin altüst olacağı ‘Mercan Köşk’, aşk, aile ve hesaplaşmayı aynı hikayede buluşturmaya hazırlanıyor.

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Sırlar, aşk ve hesaplaşma! Mercan Köşk’ten görkemli tanıtım

atv'nin yeni sezon dizilerinden FARO ve Sinehane ortak yapımı olan, merakla beklenen yeni dizi 'Mercan Köşk', Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor.

Video Oynatma İkonu Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi atv’de başlıyor

‘Mercan Köşk’, Cumartesi akşamı atv ekranlarında başlıyor.‘Mercan Köşk’, Cumartesi akşamı atv ekranlarında başlıyor.

ÖZEL AFİŞLER YAYINLANDI

Geri sayım sürerken, hikayenin merkezindeki Mercandağ ve Hozan ailelerinin özel afişleri yayınlandı. Geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın iki tarafını ilk kez kendi aileleriyle gösteren afişler, dizinin karakterlerle örülü dünyasını da gözler önüne seriyor.

Hikayenin merkezinde Mercandağ ve Hozan aileleri yer alıyor.Hikayenin merkezinde Mercandağ ve Hozan aileleri yer alıyor.

İKİ AİLENİN BİTMEYEN MÜCADELESİNİ KONU ALIYOR

FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk', yıllardır karşı karşıya olan Mercandağ ve Hozan ailelerinin bitmeyen mücadelesini, geçmişten taşınan sırlar ve yeni kuşakların hayatlarını değiştirecek gelişmeler eşliğinde ekrana taşıyacak. Aynı topraklarda kök salan ancak yıllardır birbirlerine karşı cephe alan iki ailenin arasındaki dengeler, Cemre'nin Tarsus'a gelişiyle bambaşka bir noktaya taşınacak.

İki aile arasındaki yıllardır süren düşmanlık ekrana taşınacak.İki aile arasındaki yıllardır süren düşmanlık ekrana taşınacak.

Yayınlanan iki yeni afiş de bu büyük çatışmanın taraflarını ayrı ayrı bir araya getiriyor. Mercandağ ve Hozan aileleri, portakal bahçelerinin ortasında kendi dünyalarını ve aile içindeki farklı güç dengelerini yansıtan karelerle izleyici karşısına çıkarken, afişlerde yer alan detaylar, iki ailenin geçmişleri ve birbirleriyle olan hesaplaşmalarına dair merakı artırıyor.

Geçmişten gelen sırlar, büyük hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek.Geçmişten gelen sırlar, büyük hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek.

İLK BÖLÜMÜ CUMARTESİ AKŞAMI YAYINDA

Mercandağ ve Hozan ailelerinin geçmişten gelen hesaplaşmasının ortasında başlayacak büyük hikaye için geri sayım sürüyor.

Portakal bahçelerindeki kareler, dizinin atmosferine dair ipuçları verdi.Portakal bahçelerindeki kareler, dizinin atmosferine dair ipuçları verdi.

'Mercan Köşk', ilk bölümüyle Cumartesi akşamı atv'de!

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