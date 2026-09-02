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Müge Anlı'da şoke eden itiraf! "Çocuğumu köpek kafasıyla yıkadılar"

Konya’da 31 Mart 2024’te şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici’nin ölümüyle ilgili dosya, Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yeniden gündeme geldi. Şüphelerin odağındaki eşi Mine Ekici’nin canlı yayında anlattıkları stüdyoda şaşkınlık yaratırken, engelli kızı için başvurduklarını öne sürdüğü yöntemlere ilişkin sözleri dikkat çekti. Ekici, "Çocuğumu köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyla yıkadılar" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı'da şoke eden itiraf! "Çocuğumu köpek kafasıyla yıkadılar"

Konya'da 31 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Dosyada, İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile ailenin yaklaşık dört yıl önce tanıştığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkında ortaya atılan iddialar ele alındı.

İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları Müge Anlı canlı yayınından alınmıştır.)İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları Müge Anlı canlı yayınından alınmıştır.)

"KOCANI SEN Mİ ÖLDÜRDÜN?"

Programın yeni bölümünde Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş canlı yayında karşı karşıya geldi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mine Ekici, Müge Anlı'nın yönelttiği "Kocanı sen mi öldürdün?" sorusuna "Ben öldürmedim" yanıtını verdi.

Şüpheli ölüm dosyası Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi.Şüpheli ölüm dosyası Müge Anlı'da yeniden gündeme geldi.

AİLELERİNİN HAYATINA NASIL GİRDİKLERİNİ ANLATTI

Mine Ekici, üfürükçü ve muskacıların aile hayatına çocuklarının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dahil olduğunu öne sürdü. Kızı Zeynep'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Ekici, yaşadıkları çaresizlik ve aile büyüklerinin yönlendirmesi sonucunda tıp dışı uygulamalara başvurulduğunu savundu.

Dosyanın merkezinde Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş yer aldı.Dosyanın merkezinde Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş yer aldı.

Ekici, annesi ile kayınvalidesi ve kayınpederinin de kendilerini çeşitli uygulamalara yönlendirdiğini iddia etti.

Çiftin Zeynep adında bir kızlarının olduğu belirtildi.Çiftin Zeynep adında bir kızlarının olduğu belirtildi.

"ÇOCUĞUMU KÖPEK KAFASIYLA YIKADILAR"

Canlı yayında gündeme gelen en dikkat çekici iddialardan biri ise Ekici çiftinin kızına uygulandığı öne sürülen yöntem oldu. Mine Ekici, yayladan getirildiği iddia edilen kurumuş köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyun çocuğunun üzerinde kullanıldığını anlattı.

Ekici, köpek kafasının üzerine su döküldüğünü ve hazırlanan suyla çocuğunun yıkandığını söyledi. Söz konusu uygulamalara karşı çıktığını savunan Ekici, yaşananların aile büyüklerinin baskısıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Video Oynatma İkonu Müge Anlı'da kan donduran itiraf!

Zeynep'in doğuştan sağlık sorunları bulunduğu aktarıldı.Zeynep'in doğuştan sağlık sorunları bulunduğu aktarıldı.

"PİS, MİKROPLU ŞEYLERİ ÇOCUĞUMUN KAFASININ ÜZERİNDEN DÖKTÜ"

Müge Anlı'nın "Köpeğin kuru kemiğini nerede buldunuz? Ben hiç görmedim." sorusuna yanıt veren Mine Ekici, şu ifadeleri kaydetti:

"Kayınpederim köyde, yayladan bulup getirdi. Benim evimde bunu yaptılar. Bir kadın, pis ve mikroplu şeyleri çocuğumun kafasının üzerinden döktü."

Hüseyin Sarıbaş'ın aileyle Zeynep'e yardımcı olmak için tanıştığı öne sürüldü.Hüseyin Sarıbaş'ın aileyle Zeynep'e yardımcı olmak için tanıştığı öne sürüldü.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN BAŞKA İDDİALAR DA GÜNDEME GELDİ

Dosyada Hüseyin Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin iddialar da konuşuldu. Mine Ekici, Sarıbaş'ın kendisini "Nefertiti" gibi farklı kimliklerle tanımladığını ve çeşitli söylemlerle aileyi yönlendirdiğini öne sürdü.

Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi.Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi.

"İÇİMDEKİ ÜÇ HARFLİDEN VELİAHT OLACAKTI"

Önceki yayınlarda da Sarıbaş'ın İbrahim Ekici ile Mine Ekici hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu aktarılırken, Mine Ekici'nin "İçimdeki üç harfliden veliaht olacaktı" şeklindeki sözleri de programda dikkat çekti. Hüseyin Sarıbaş ise kendisine yöneltilen iddiaların önemli bir bölümünü kabul etmedi.

İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, programda dile getirilen iddia ve suçlamaların hukuki süreç sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

Pembe Hanım, Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında olarak tanıttığını iddia etti.Pembe Hanım, Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında olarak tanıttığını iddia etti.

NE OLMUŞTU?
Konya'da yaşayan, evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde hayatını kaybetti. Aradan iki yılı aşkın süre geçmesinin ardından Ekici'nin şüpheli ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme taşındı.
DOSYANIN ODAĞI
İki isim dikkat çekti
Dosyanın odağında, İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile ailenin yaklaşık dört yıl önce tanıştığı belirtilen Hüseyin Sarıbaş bulunuyor.
Ailenin tanışma hikayesi
Programda aktarılan bilgilere göre İbrahim ve Mine Ekici çiftinin Zeynep adında bir kızları bulunuyor ve Zeynep'in doğuştan gelen sağlık sorunları var.
İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım'ın anlatımına göre Hüseyin Sarıbaş, aileyle ilk kez Zeynep'e yardımcı olmak amacıyla tanıştı.
DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Ancak zaman içinde Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine yönelik dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.
Pembe Hanım, Sarıbaş'ın kendisini 170 yaşında ve 270 "ruhani askeri" bulunan biri olarak tanıttığını iddia etti.
Pembe Hanım ayrıca Sarıbaş'ın eve "okunmuş su" getirip götürdüğünü iddia etti.
Müge Anlı'nın benzetmesi
Yaşananlar ve ortaya atılan iddialar üzerine Müge Anlı ise söz konusu dosyayı "İkinci Palu Ailesi" vakasına benzetti.
Müge Anlı İkinci Palu Ailesi vakası diyerek gündeme getirdi! İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümü: Mesajlar ortaya çıktıMüge Anlı İkinci Palu Ailesi vakası diyerek gündeme getirdi! İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümü: Mesajlar ortaya çıktı
Müge Anlı “İkinci Palu Ailesi vakası” diyerek gündeme getirdi! İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümü: Mesajlar ortaya çıktı
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