Müge Anlı'da şoke eden itiraf! "Çocuğumu köpek kafasıyla yıkadılar"

Ekici, annesi ile kayınvalidesi ve kayınpederinin de kendilerini çeşitli uygulamalara yönlendirdiğini iddia etti.

Canlı yayında gündeme gelen en dikkat çekici iddialardan biri ise Ekici çiftinin kızına uygulandığı öne sürülen yöntem oldu. Mine Ekici, yayladan getirildiği iddia edilen kurumuş köpek kafası ve kuzu ciğeriyle hazırlanan suyun çocuğunun üzerinde kullanıldığını anlattı.

Çiftin Zeynep adında bir kızlarının olduğu belirtildi.

"Kayınpederim köyde, yayladan bulup getirdi. Benim evimde bunu yaptılar. Bir kadın, pis ve mikroplu şeyleri çocuğumun kafasının üzerinden döktü."

Müge Anlı'nın "Köpeğin kuru kemiğini nerede buldunuz? Ben hiç görmedim." sorusuna yanıt veren Mine Ekici, şu ifadeleri kaydetti:

Dosyada Hüseyin Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin iddialar da konuşuldu. Mine Ekici, Sarıbaş'ın kendisini "Nefertiti" gibi farklı kimliklerle tanımladığını ve çeşitli söylemlerle aileyi yönlendirdiğini öne sürdü.

Hüseyin Sarıbaş'ın aileyle Zeynep'e yardımcı olmak için tanıştığı öne sürüldü.

Sarıbaş'ın aile üzerindeki etkisine ilişkin çeşitli iddialar gündeme geldi.

"İÇİMDEKİ ÜÇ HARFLİDEN VELİAHT OLACAKTI"

Önceki yayınlarda da Sarıbaş'ın İbrahim Ekici ile Mine Ekici hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu aktarılırken, Mine Ekici'nin "İçimdeki üç harfliden veliaht olacaktı" şeklindeki sözleri de programda dikkat çekti. Hüseyin Sarıbaş ise kendisine yöneltilen iddiaların önemli bir bölümünü kabul etmedi.

İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma ve yargılama süreci devam ederken, programda dile getirilen iddia ve suçlamaların hukuki süreç sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.