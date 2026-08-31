Müge Anlı “İkinci Palu Ailesi vakası” diyerek gündeme getirdi! İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümünde “üfürükçü” iddiaları
Konya'da 31 Mart 2024'te evinde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme geldi. Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" sözleriyle dikkat çektiği olayda, Ekici ailesinin hayatına yaklaşık 4 yıl önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar tartışıldı. İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım, ağabeyinin ölümüyle ilgili eşi Mine Ekici ve Sarıbaş'tan şüphelendiğini söyledi.
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