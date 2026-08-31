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Müge Anlı “İkinci Palu Ailesi vakası” diyerek gündeme getirdi! İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümünde “üfürükçü” iddiaları

Konya'da 31 Mart 2024'te evinde hayatını kaybeden İbrahim Ekici'nin ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme geldi. Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" sözleriyle dikkat çektiği olayda, Ekici ailesinin hayatına yaklaşık 4 yıl önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar tartışıldı. İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım, ağabeyinin ölümüyle ilgili eşi Mine Ekici ve Sarıbaş'tan şüphelendiğini söyledi.

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Müge Anlı’da Şok: İkinci Palu Ailesi Vakası mı?

atv ekranlarında yayınlanan ve merakla takip edilen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında ele alınan İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümü dikkat çekti. Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirdiği olayın merkezinde, İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile ailenin hayatına yıllar önce girdiği belirtilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar yer aldı.

İbrahim Ekici’nin Şüpheli Ölümü Gündemde

Konya'da yaşayan, evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Ekici'nin ölümünün ardından ailesinin şüpheleri üzerine gündeme gelen olayda, doğuştan engelli kızlarının tedavisi için Hüseyin Sarıbaş'tan yardım alındığı öne sürüldü.

Muskacı Hüseyin Sarıbaş Hakkında Çarpıcı İddialar
Video Oynatma İkonu İbrahim Ekici'ye ölüm biçtiği iddia edilen üfürükçü canlı yayında

ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN HAYATLARINA GİRDİ

Sarıbaş'ın muskacılık ve büyücülük yaptığı yönünde iddialar dile getirilirken, kendisi ise "Sadece dua ediyordum" diyerek bu suçlamalara karşı çıktı. İbrahim ve Mine Ekici çiftinin 19 yıllık evli olduğu ve doğuştan engelli Zeynep adında bir kızlarının bulunduğu belirtildi.

Hüseyin Sarıbaş’ın Aileye Girişi ve İddialar

İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım'ın anlatımına göre Hüseyin Sarıbaş yaklaşık 4 yıl önce aileyle tanıştı. Pembe Hanım, başlangıçta Sarıbaş'ın yeğeni Zeynep'e yardımcı olmak amacıyla aileyle görüştüğünü bildiğini söyledi. Ancak programda dile getirilen iddialara göre süreç daha sonra farklı bir boyuta taşındı.

Sarıbaş’ın ’170 Yaş’ İddiası ve ’Ruhani Askerler’

'170 YAŞ' İDDİASI VE 'RUHANİ ASKERLER'

Pembe Hanım, Sarıbaş'ın çevresine kendisinin 170 yaşında olduğunu ve 270 "ruhani askeri" bulunduğunu söylediğini iddia etti. Sarıbaş'ın eve "okunmuş su" getirip götürdüğünü de ileri süren Pembe Hanım'ın iddiaları programda gündeme getirildi. Müge Anlı ise Sarıbaş'ın belediyede bilet sattığını belirterek, "Hüseyin Sarıbaş belediyede bilet satıyormuş. Bir de okunmuş su satıyormuş" ifadelerini kullandı.

Mine Ekici Hakkında Şok ’Cin’ ve ’Veliaht’ İddiaları

"CİN" VE "SAFKAN ÇOCUK" SÖYLEMLERİ

Programda tartışılan en çarpıcı iddialardan biri ise Mine Ekici üzerinden ortaya atılan "cin", "safkan çocuk" ve "veliaht" söylemleri oldu.

’Safkan Çocuk’ ve ’Üç Harfli’ İddiaları

Müge Anlı'nın aktardığı iddiaya göre Sarıbaş, İbrahim Ekici'ye hem kendi içinde hem de Mine Ekici'nin içinde "üç harfli" bulunduğunu, kendisi ile Mine Ekici'nin "safkan bir çocuk" sahibi olması gerektiğini ve İbrahim Ekici'nin ölmesi halinde engelli kızının kurtulacağını söyledi.

Sarıbaş’tan Mine Ekici’ye ’Meryem’ ve ’Veliaht’ İddiaları

Pembe Hanım da Sarıbaş'ın Mine Ekici'ye, "Senin içinde Meryem var. Meryem ve benim safkan bir oğlumuz olacak. O da veliaht olacak" dediğini iddia etti. Programda ayrıca Mine Ekici'nin içindeki varlığın "Meryem" olduğu ve "Şit Peygamber'in soyundan geldiği" yönünde söylemlerin bulunduğu da ortaya çıktı.

Hüseyin Sarıbaş İddialara Nasıl Yanıt Verdi?

HÜSEYİN SARIBAŞ İDDİALARA NE YANIT VERDİ?

Hüseyin Sarıbaş ise programda olayların farklı geliştiğini savundu. Mine Ekici'nin evde bir gün baygınlık geçirdiğini öne süren Sarıbaş, yaşananları şöyle anlattı:

"Evde baygınlık geçirdi. 'Ben Mine değilim' dedi. Yabancı bir isim söyledi. İbrahim bana 'Hacım, müdahale et' dedi."

Müge Anlı’dan Sarıbaş’a: ’Siz Hacı mısınız?’ Sorusu

Bunun üzerine Müge Anlı, "Siz hacı mısınız?" diye sordu. Sarıbaş ise İbrahim Ekici'nin kendisine "Hacım" şeklinde hitap ettiğini belirterek, Mine Ekici'ye "müdahale ettiğinde" kadının "Tamam, ben Mine'yim" dediğini iddia etti.

Pembe Hanım’dan Sarıbaş’a İtiraz ve Telefon Kaydı İddiası

İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım ise Sarıbaş'ın anlattıklarına itiraz ederek söz konusu ifadeleri Mine Ekici'ye kendisinin söylediğini ve buna ilişkin telefon kaydı bulunduğunu öne sürdü. Müge Anlı da Sarıbaş'a "Size bunları nerede öğretiyorlar?" diye sordu. Sarıbaş ise "Ben yıllardan beri söylüyorum. Cinler insanın içine girip çıkamaz" yanıtını verdi.

Anlı’dan Sarıbaş’a: ’Veliaht Çocuk’ İddialarına Yanıt

'VELİAHT ÇOCUK' İDDİALARINA YANIT

Müge Anlı daha sonra Sarıbaş'a, Mine Ekici ile birlikte çocuk sahibi olma iddiasını sordu. Anlı, "Anladın ki kadının psikolojisi bozulmuş. 'Sende üç harfliler var, bende de var. Biz birlikte olalım. Veliaht dünyaya getirelim' niye dediniz?" ifadelerini kullandı.

Sarıbaş: ’Ben O İddiaların İlk Dile Getiren Değilim’

Sarıbaş ise bu iddiayı reddederek söz konusu düşünceyi ilk dile getirenin kendisi olmadığını savundu. Sarıbaş, "İlk o söyledi. Mine'nin içine giren Meryem, Şit Peygamber'in soyundan geliyormuş. Bizim de o soydan geldiğimizi ve bir veliaht çocuk dünyaya getirmemiz gerektiğini söyledi. Ben Mine'ye 'Sen benim arkadaşımın hanımısın. Ben sana dokunmam' dedim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Ekici’ye Ölüm Tarihi Verildiği İddiası

İBRAHİM EKİCİ'YE ÖLÜM TARİHİ VERİLDİĞİ İDDİASI

Dosyadaki bir başka dikkat çekici iddia ise İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili önceden bir tarih verildiği yönünde oldu. Aktarılan iddialara göre İbrahim Ekici'ye 21 Ağustos'ta öleceği ve ardından cennete gideceği söylendi.

Ekici, Ölümünü Kabullenip 21 Ağustos’u mu Bekledi?

Ekici'nin de bu söylemlere inanarak ölümünü kabullendiği ve 21 Ağustos'u beklediği öne sürüldü. Ancak İbrahim Ekici, kendisine öleceğinin söylendiği iddia edilen tarihten aylar önce, 31 Mart 2024'te evinde hayatını kaybetti.

Pembe Hanım: Ağabeyimin Ölümünden İki Kişi Sorumlu

ÖLÜMÜNDEN ŞÜPHELENİLEN İKİ KİŞİ

İbrahim Ekici'nin kız kardeşi Pembe Hanım, programda ağabeyinin ölümünün şüpheli olduğunu savunarak açık şekilde iki isimden şüphelendiğini söyledi. Pembe Hanım, "Abimin ölümü ile ilgili olarak Hüseyin Sarıbaş ve eşi Mine Ekici'den şüpheleniyorum" dedi.

İbrahim Ekici’nin Ölüm Gecesi: Şüpheli Saatler

Pembe Hanım'ın anlatımına göre İbrahim Ekici, 31 Mart sabahı saat 04.00-05.00 sıralarında evde fenalaştı. Kız kardeş, sağlıkçı olduğunu söylediği Mine Ekici'nin eşine müdahale etmediğini, saat 07.00 civarında Hüseyin Sarıbaş'ı aradığını ve ambulansın ise saat 08.40 sıralarında çağrıldığını iddia etti.

Sarıbaş’ın Eğitim Durumu ve Ölüm Tartışmaları

SARIBAŞ'IN EĞİTİM DURUMU VE ÖLÜM TARTIŞMALARI

Bu zaman aralığı da programda İbrahim Ekici'nin ölümüne ilişkin tartışmaların önemli başlıklarından biri oldu. Programda Hüseyin Sarıbaş'ın eğitim durumu da gündeme geldi. Müge Anlı'nın "Eğitiminiz nedir?" sorusuna Sarıbaş, "İmam hatip mezunuyum" yanıtını verdi.

Müge Anlı’dan Sarıbaş’a: ’İman ve Cennet’ Sorgusu

Bunun üzerine Anlı, "İmam hatipte size kimin cennete girip giremeyeceğini söylemenin imansızlık olduğu öğretildi mi?" diye sordu. Sarıbaş bu soruya "Evet" yanıtını verdi.

Din ve Zina Tartışmaları: Sarıbaş’ın Yanıtı

Anlı daha sonra "Dinimize göre zina nedir?" sorusunu yöneltti. Sarıbaş, "Zina haram, yani yaklaşmak haram" dedi. Müge Anlı bunun üzerine, "Evli bir kadına 'Gel çocuk yapalım' demek nedir? Zina mıdır?" diye sordu. Sarıbaş ise bu soruya, "Mahkeme süreci devam ediyor" karşılığını verdi.

Mahkemede ’Havas İlmi’ ve Şifa İddiaları

MAHKEMEDE 'HAVAS İLMİ' VE ŞİFA İDDİALARI

Programda Sarıbaş'ın mahkemedeki ifadeleri olduğu belirtilen bazı sözler de gündeme getirildi. Müge Anlı, Sarıbaş'a "Mahkemede havas ilmiyle hastalara şifa verdiğinizi söylemişsiniz. Havas ilmini nereden öğrendiniz?" diye sordu. Sarıbaş ise "Sadece dua ediyordum" yanıtını verdi.

Sarıbaş: ’Okumalar Beni Yoruyor, Yapmak İstemiyorum’

Anlı daha sonra Sarıbaş'ın mahkemede, "Karşımdaki kişinin neresi ağrıyorsa benim de oram ağrıyor" dediğini belirterek bu sözlerini hatırlattı. Sarıbaş bunun üzerine, "Öyle bir durum var. Okumalar, dua etmeler beni yoruyor. Aslında yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraflar atv'den alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Televizyon