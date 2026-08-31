Müge Anlı “İkinci Palu Ailesi vakası” diyerek gündeme getirdi! İbrahim Ekici’nin şüpheli ölümünde “üfürükçü” iddiaları

Pembe Hanım da Sarıbaş'ın Mine Ekici'ye, "Senin içinde Meryem var. Meryem ve benim safkan bir oğlumuz olacak. O da veliaht olacak" dediğini iddia etti. Programda ayrıca Mine Ekici'nin içindeki varlığın "Meryem" olduğu ve "Şit Peygamber'in soyundan geldiği" yönünde söylemlerin bulunduğu da ortaya çıktı.