Aşk ve Taht’ın kadın yıldızları! Bir saray üç güçlü karakter: Simay Barlas, Ceren Benderlioğlu, Ayçe Bingöl...

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük beğeni topladı. İzleyiciler, Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan mücadelesi ile birlikte sarayın arka odalarında en az cephedeki kadar sert bir iktidar savaşına tanık olacak.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır. SARAYIN KADERİNİ BELİRLEYECEK HESAPLAŞMA Selçuklu sarayında hiçbir söz öylesine söylenmeyecek, atılan her adım ince bir strateji taşıyacak. Alaeddin'in dönüşüyle birlikte güç dengeleri sarsılırken, sarayın geleceğini belirleyecek asıl hamleler hanedanın güçlü kadınlarından gelecek. Aşkın ve hırsın karşı karşıya geldiği bu yepyeni düzende, her bir kadın kendi saltanatını kurmak için harekete geçecek.