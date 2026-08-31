Böylesi ilk kez oldu! Banka teklif vermeyince yarışmacılar şaşkına döndü
Televizyon ekranlarının sevilen yarışması “Var Mısın Yok Musun”, Esra Erol’un sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın 35. bölümünde sıra dışı bir an yaşanırken, stüdyoda şaşkınlık yaratan bu gelişme bölümün en merak edilen anlarından biri oluyor.
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışmada bir ilk yaşanıyor. Yarışmacı kolay kolay gerçekleşmeyecek bir sahneyle karşı karşıya kalıyor.
YARIŞMACI BEKLENMEDİK BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA
Yarışmanın yarın yayınlanacak 35.bölümünde daha önce görülmemiş bir an yaşanıyor. Ortaya çıkan sıra dışı tablo, yarışmacıyı hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya bırakıyor.
1 EYLÜL'DE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR
BİR İLK YAŞANIYOR
Yarışmada bir ilk yaşanırken, stüdyoda şaşkınlık yükseliyor. Yarışmacının karılaştığı bu tablo, yeni bölümün en dikkat çekici anlarından biri oluyor. Yarışmacıyı şaşkına çeviren olay ne? Cevabı yarın akşam saat 20.00'de atv'de.
İlk çift kol nakilli Milyoner yarışmacısı kol nakli hikayesini anlattı: "Kızımın elini tutamıyordum"