Böylesi ilk kez oldu! Banka teklif vermeyince yarışmacılar şaşkına döndü

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışmada bir ilk yaşanıyor. Yarışmacı kolay kolay gerçekleşmeyecek bir sahneyle karşı karşıya kalıyor.