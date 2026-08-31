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Böylesi ilk kez oldu! Banka teklif vermeyince yarışmacılar şaşkına döndü

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması “Var Mısın Yok Musun”, Esra Erol’un sunumuyla yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın 35. bölümünde sıra dışı bir an yaşanırken, stüdyoda şaşkınlık yaratan bu gelişme bölümün en merak edilen anlarından biri oluyor.

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Böylesi ilk kez oldu! Banka teklif vermeyince yarışmacılar şaşkına döndü

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışmada bir ilk yaşanıyor. Yarışmacı kolay kolay gerçekleşmeyecek bir sahneyle karşı karşıya kalıyor.

“Var Mısın Yok Musun” 35. bölümüyle 1 Eylül Salı akşamı ekrana geliyor.“Var Mısın Yok Musun” 35. bölümüyle 1 Eylül Salı akşamı ekrana geliyor.

YARIŞMACI BEKLENMEDİK BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYA

Yarışmanın yarın yayınlanacak 35.bölümünde daha önce görülmemiş bir an yaşanıyor. Ortaya çıkan sıra dışı tablo, yarışmacıyı hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya bırakıyor.

Yarışmada banka teklif vermiyor ve şaşırtıcı bir an yaşanıyor.Yarışmada banka teklif vermiyor ve şaşırtıcı bir an yaşanıyor.

1 EYLÜL'DE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR

Var Mısın Yok Musun?
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor.
Yayın Günü
1 Eylül 2026 / Salı
Yayın Saati
20.00

Esra Erol’un sunacağı bölümde yaşananlar izleyicilerde merak uyandırıyor.Esra Erol’un sunacağı bölümde yaşananlar izleyicilerde merak uyandırıyor.

BİR İLK YAŞANIYOR

Yarışmada bir ilk yaşanırken, stüdyoda şaşkınlık yükseliyor. Yarışmacının karılaştığı bu tablo, yeni bölümün en dikkat çekici anlarından biri oluyor. Yarışmacıyı şaşkına çeviren olay ne? Cevabı yarın akşam saat 20.00'de atv'de.

Video Oynatma İkonu Var Mısın Yok Musun'da bir ilk! Banka teklif vermedi

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