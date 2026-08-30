İlk çift kol nakilli Milyoner yarışmacısı kol nakli hikayesini anlattı: "Kızımın elini tutamıyordum"

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan ile telefonla görüştüğünü belirten Topal, doktorun ilk olarak "Hastanın dirsekleri var mı?" diye sorduğunu söyledi.

Dirseklerinin olduğunu öğrenen Özkan'ın gönüllü hasta beklediğini ifade ettiğini anlatan Topal, bu konuşmanın kendisi için karanlığın sonunda görünen bir ışık olduğunu dile getirdi.

Antalya'ya gittiklerinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kendisine, "Kardeşim, ben sana iki el nakli yapacağım" dediğini aktaran Topal, bundan sonra telefonunun 7 gün 24 saat açık olması gerektiğinin söylendiğini belirtti.

25 Eylül 2010'da beklenen telefon geldi. Topal'a bir vaka olduğu, karnını doyurup ardından aç kalması gerektiği bildirildi.

Eller, Topal'ın memleketi Aydın'dan bulunmuştu.