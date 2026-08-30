İlk çift kol nakilli Milyoner yarışmacısı kol nakli hikayesini anlattı: "Kızımın elini tutamıyordum"
Kollarını mısır makinesine kaptırdıktan yıllar sonra mucizevi bir ameliyatla yeni ellerine kavuşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Cihan Topal, Milyoner koltuğunda izleyicilerle buluştu. 200 bin liralık Belkıs Özener sorusunda risk almayarak çekilme kararı alan Topal'ın, yarışmaya devam etseydi doğru yanıtı vereceği anlaşıldı.
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- Aydın'dan Cihan Topal, 2008 yılında geçirdiği iş kazasında kaybettiği iki eline 2010 yılında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakliyle kavuştu.
- Topal, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 200 bin TL'lik soruya kadar ilerledi ancak risk almayarak 100 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.
- Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası Topal, kızının elini tutabilir ve günlük işlerini yapabilir hale geldi.
- Topal, nakledilen ellerin vericisi hayatını kaybeden Fatih Demirel'in aileysiyle görüşmeye devam ettiğini belirterek herkesi organ bağışına davet etti.
- Yarışmada 200 bin TL'lik soruda Belkıs Özener'in kimin kardeşi olduğu soruldu ve Topal cevap vermeden yarışmadan çekildi.
Aydın'dan Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Cihan Topal, 2008 yılında geçirdiği iş kazasında kaybettiği iki eline, 2010'da Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakliyle yeniden kavuştu.
Kızının elini tutamadığı ve saçını okşayamadığı günleri anlatan Topal, yarışmada 200.000 TL'lik soruya kadar ilerledi. Risk almak istemeyen yarışmacı, 100.000 TL ile yarışmadan ayrıldı.
KAZADAN ÇİFT KOL NAKLİNE UZANAN HAYAT HİKAYESİ
"Efeler diyarı" Aydın'dan katıldığını söyleyen Cihan Topal, yarışma başlamadan önce hayatının en zor dönemini anlattı.
Topal, 2008 yılında tarlada kendi hayvanlarına yem hazırlarken iki elini birden kaybettiğini belirtti.
O gün silaj makinelerinin tek sıralı olduğunu ve mısırların makinenin ağzına kucaklanarak verilmesi gerektiğini anlatan Topal, kardeşinin traktörü kullandığını söyledi.Türkiye'nin ilk çift kol nakilli hastası Cihan Topal, Milyoner'de yarıştı
Kardeşine, "Sen yapamazsın, ellerini kaptırırsın, ben geçeyim" diyerek işi kendisinin üstlendiğini belirtti.
Mısırları makineye verirken üzerindeki uzun kollu gömlek makineye kapıldı. Topal, mısırlarla birlikte makinenin içine çekildi.
Sol tarafı ve gözünün kenarı makinenin gövdesine dayanıp kaldı. Makine normalde 5.000 devirle çalışmasına rağmen o anda durdu.
Topal, gömleğinin ucuz ve naylon olduğunu, makinenin gömleği koparamadığını söyledi.
Kolunun omzundan kopması halinde nakil yapılamayacağını belirten Topal, mevzuat gereği nakil için dirsek altı bölümünün bulunması gerektiğini ifade etti.
Kaza sonrası bir anda günlük hayatındaki en basit işleri bile yapamaz hale gelen Topal, bir bardak su içemediğini ve çocuğunun elini tutamadığını dile getirdi.
20 Kasım 2008'de gazetede yurt dışında gerçekleştirilen bir kol nakli haberini okuduğunu anlatan Topal, ilkokul mezunu olmasına rağmen bu gelişmenin peşine düştü.
"Bu Türkiye'de de yapılır" diyerek organ nakline başvurdu.
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan ile telefonla görüştüğünü belirten Topal, doktorun ilk olarak "Hastanın dirsekleri var mı?" diye sorduğunu söyledi.
Dirseklerinin olduğunu öğrenen Özkan'ın gönüllü hasta beklediğini ifade ettiğini anlatan Topal, bu konuşmanın kendisi için karanlığın sonunda görünen bir ışık olduğunu dile getirdi.
Antalya'ya gittiklerinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kendisine, "Kardeşim, ben sana iki el nakli yapacağım" dediğini aktaran Topal, bundan sonra telefonunun 7 gün 24 saat açık olması gerektiğinin söylendiğini belirtti.
25 Eylül 2010'da beklenen telefon geldi. Topal'a bir vaka olduğu, karnını doyurup ardından aç kalması gerektiği bildirildi.
Eller, Topal'ın memleketi Aydın'dan bulunmuştu.
Gece görüşü olmadığı için helikopter kullanılamadı. Topal ve ekibi, ambulansla dört saatte Antalya'ya ulaşarak zamanla yarıştı ve Türkiye'deki ilk çift kol nakli ameliyatına girdi.
Ameliyattan bir gün sonra yoğun bakımda uyandığında kollarının ağırlığını ve kan akışını hissettiğini anlatan Topal, yedi ay boyunca Antalya'da kaldı.
Her gün fizik tedavi gören Topal'ın sağ eli, ameliyatın yedinci gününde sinir uyarısı verdi ve titremeye başladı.
Beynin zamanla kollara yeniden emir göndermeye başladığını belirten Topal, para işaretini yapmayı öğrenmesinin 1,5 yıl sürdüğünü söyledi.
KIZININ ELİNİ TUTABİLDİĞİ GÜNLERE GERİ DÖNDÜ
Çift kol naklinin hayatındaki en büyük karşılığını kızıyla ilişkisinde gördüğünü anlatan Topal, iki yıl boyunca kızının elinden tutamadığını ve saçını okşayamadığını belirtti.
Bugün ise kızının elinden tutarak onu okula ve parka götürebildiğini söyleyen Topal, yarışmaya 18 yaşındaki lise öğrencisi kızı Necile Topal ile geldi.
Necile Topal, babasına başarılar dileyerek onunla gurur duyduklarını söyledi.
Cihan Topal ayrıca 2014 yılında dünyaya gelen oğluna, ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adını verdiğini anlattı.
Oğlunun adı Ömer Özkan Topal oldu.
Topal, nakledilen ellerin vericisi Fatih Demirel'i de unutmadı. Demirel'in hayatını kaybettiğini belirten Topal, verici ailesiyle görüşmeye devam ettiklerini söyledi.
Bugün kızının elini tutabilmesini, saçını okşayabilmesini ve insanlarla tokalaşabilmesini organ bağışına borçlu olduğunu ifade eden Topal, herkesi organ bağışına davet etti.
Organ bağışını "yaşarken bırakabileceğiniz en güzel miras" olarak nitelendirdi.
Oktay Kaynarca da organ bağışının önemine dikkat çekerek hiç kimsenin "başıma gelmez" dememesi gerektiğini söyledi.
Kaynarca, organ bağışının gerçekten hayat kurtardığını vurguladı.
YARIŞMADA 100.000 TL'YE UZANAN YOL
Hayat hikayesinin ardından yarışmaya başlayan Cihan Topal, ilk beş soruyu art arda doğru yanıtladı.
Doğru cevap C) Memleketi oldu.
İlk soruyu doğru yanıtlayan Topal, 5.000 TL değerindeki ikinci soruya geçti.
Cihan Topal, doğru cevap olan B) Kütüphane seçeneğini verdi.
Topal, ikinci sorunun ardından 7.500 TL değerindeki üçüncü soruyla karşılaştı.
Topal, doğru yanıt olan A) Galatasaray dedi.
Üçüncü soruyu da doğru yanıtlayan Topal, 10.000 TL'lik dördüncü soruya geçti.
Topal, B) Ucuz etin yanıtını vererek soruyu doğru cevapladı.
Dördüncü soruyu da geçen Cihan Topal'ın karşısına 20.000 TL değerindeki Gediz Nehri sorusu çıktı.
Cihan Topal, doğru cevap olan C) Ege Denizi'ni seçti.
SEYİRCİ JOKERİYLE 30.000 TL'Yİ GEÇTİ
Oktay Kaynarca, "Evet sıradaki sorumuz 30.000 lira değerinde 6. soru Cihan ve bu sesli bir soru" diyerek yeni soruya geçti.
Cihan Topal, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 50'si A şıkkındaki Ferdi Tayfur yanıtını verdi.
Topal da A) Ferdi Tayfur diyerek son kararını açıkladı ve doğru cevabı buldu.
Oktay Kaynarca, "Sıradaki soru 50.000 lira değerinde 7. soru, baraj sorusudur" diyerek yeni soruyu açıkladı.
TELEFON JOKERİYLE BARAJI GEÇTİ
Topal, kızı Necile'nin lise müdürü Burak Seven'ı aradı. Burak Seven, doğru cevabın D) Ziya Gökalp olduğunu söyledi.
Cihan Topal da bu yanıtı verdi ve soruyu doğru cevapladı.
Oktay Kaynarca, "Barajı geçtik! Değerli bir jokerle geçtik üstelik" sözleriyle sonucu duyurdu.
Bu aşamanın ardından Cihan Topal, çift cevap jokeri hakkı kazandı ve yarışmada süre sınırı kaldırıldı.
YARI YARIYA JOKERİYLE 100.000 TL'Yİ GARANTİLEDİ
Cihan Topal, bu soruda yarı yarıya jokerini kullandı. Jokerin ardından B ve C seçenekleri elendi.
Geriye kalan A ve D seçenekleri arasından A) 1.764 lira yanıtını veren Topal, soruyu doğru cevapladı ve 100.000 TL'ye ulaştı.
Oktay Kaynarca, "9. Soru (200.000 TL)" diyerek bir sonraki soruyu yöneltti.
200.000 TL'LİK SORUDA RİSK ALMADI
Soruyla ilgili hiçbir fikri olmadığını belirten Cihan Topal, risk almak istemediğini söyledi.
100.000 TL'yi korumak için yarışmadan çekildi. Devam etmesi halinde B) Gönül Yazar yanıtını vereceğini söyledi.
Doğru cevap da B) Gönül Yazar çıktı.
Oktay Kaynarca, Topal'a 100.000 TL'yi verdi.
Kaynarca, yarışmacıyı "Sağlık olsun, nasipten ötesi yok" sözleriyle uğurladı.
Cihan Topal ise "Nasip neyse odur. Allah razı olsun" diyerek yarışmadan 100.000 TL ile ayrıldı.
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