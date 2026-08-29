CANLI YAYIN
Geri

Sinan Engin ile evliliğinden doğan oğlu 36 oldu: Seda Sayan nazar boncuğuyla paylaştı

Şarkıcı İlayda Alişan ile gözlerden uzak doludizgin bir aşk yaşayan Oğulcan Engin, 36. yaş gününü kutladı. Ünlü sanatçı Seda Sayan, eski futbolcu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile sarılarak verdiği pozu "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notuyla yayınladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sinan Engin ile evliliğinden doğan oğlu 36 oldu: Seda Sayan nazar boncuğuyla paylaştı

Magazin dünyasının en çok konuşulan anne-oğul ikililerinden Seda Sayan ve Oğulcan Engin, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Oyuncu İlayda Alişan ile yaşadığı beraberlikle adından sıkça söz ettiren işletmeci Oğulcan Engin, 36. yaş gününü geride bıraktı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ANNEDEN DUYGUSAL KUTLAMA

Eski futbolcu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen tek oğlu Oğulcan Engin'in yeni yaşını unutmayan Seda Sayan, Instagram'daki 3,4 milyon takipçili hesabından duygusal bir kare paylaştı.

İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı!İşte Seda Sayan'ın o paylaşımı!

"CANIM OĞLUM, İYİ Kİ BENİM OĞLUMSUN"

Beyaz ve açık mavi tonlarındaki şık kombinleriyle dikkat çeken anne-oğlun sarılarak verdiği poza ünlü sanatçı, "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notunu ekledi. Nazar boncuğu ve kırmızı kalp emojileriyle süslenen paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin.Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin.

GÖZ ALICI UYUM SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Seda Sayan'ın açık mavi transparan gömleği ve zamansız tarzı ile Oğulcan Engin'in beyaz keten şıklığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sinan Engin ile evliliğinden doğan oğlu 36 oldu: Seda Sayan nazar boncuğuyla paylaştı-5

OĞULCAN ENGİN HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Oğulcan Engin kaç yaşına bastı?
Oğulcan Engin, 36. yaş gününü kutlamıştır.
OĞULCAN ENGİN HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Oğulcan Engin'in annesi ve babası kimdir?
Oğulcan Engin, ünlü sanatçı Seda Sayan ile eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin'in evliliğinden dünyaya gelmiştir.
OĞULCAN ENGİN HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Oğulcan Engin kiminle birlikte?
Oğulcan Engin, ünlü oyuncu İlayda Alişan ile birliktelik yaşamaktadır.
Mercan Köşk’ün gizemli karakteri Toprak: Bertan Asllani rolüyle ilgili ilk kez konuştu
SONRAKİ HABER

Bertan Asllani rolünü anlattı
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler