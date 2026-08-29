Sinan Engin ile evliliğinden doğan oğlu 36 oldu: Seda Sayan nazar boncuğuyla paylaştı
Şarkıcı İlayda Alişan ile gözlerden uzak doludizgin bir aşk yaşayan Oğulcan Engin, 36. yaş gününü kutladı. Ünlü sanatçı Seda Sayan, eski futbolcu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin ile sarılarak verdiği pozu "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notuyla yayınladı.
Magazin dünyasının en çok konuşulan anne-oğul ikililerinden Seda Sayan ve Oğulcan Engin, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Oyuncu İlayda Alişan ile yaşadığı beraberlikle adından sıkça söz ettiren işletmeci Oğulcan Engin, 36. yaş gününü geride bıraktı.
ANNEDEN DUYGUSAL KUTLAMA
Eski futbolcu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen tek oğlu Oğulcan Engin'in yeni yaşını unutmayan Seda Sayan, Instagram'daki 3,4 milyon takipçili hesabından duygusal bir kare paylaştı.
"CANIM OĞLUM, İYİ Kİ BENİM OĞLUMSUN"
Beyaz ve açık mavi tonlarındaki şık kombinleriyle dikkat çeken anne-oğlun sarılarak verdiği poza ünlü sanatçı, "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notunu ekledi. Nazar boncuğu ve kırmızı kalp emojileriyle süslenen paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı.
GÖZ ALICI UYUM SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Seda Sayan'ın açık mavi transparan gömleği ve zamansız tarzı ile Oğulcan Engin'in beyaz keten şıklığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.