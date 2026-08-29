Sinan Engin ile evliliğinden doğan oğlu 36 oldu: Seda Sayan nazar boncuğuyla paylaştı

Magazin dünyasının en çok konuşulan anne-oğul ikililerinden Seda Sayan ve Oğulcan Engin, sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Oyuncu İlayda Alişan ile yaşadığı beraberlikle adından sıkça söz ettiren işletmeci Oğulcan Engin, 36. yaş gününü geride bıraktı.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. ANNEDEN DUYGUSAL KUTLAMA Eski futbolcu Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen tek oğlu Oğulcan Engin'in yeni yaşını unutmayan Seda Sayan, Instagram'daki 3,4 milyon takipçili hesabından duygusal bir kare paylaştı.