CANLI YAYIN
Geri
Aşk ve Taht'ın ilk tanıtımı yayınlandı: Tahtın ve aşkın büyük savaşı!

Aşk ve Taht'ın ilk tanıtımı yayınlandı: Tahtın ve aşkın büyük savaşı!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın, yönetmenliğini ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın üstlendiği ATV’nin yeni iddialı projesi Aşk ve Taht için geri sayım başladı. Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü dönemini ekrana taşıyacak olan dizi, Sultan Alaaddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina’nın düşmanlıktan ölümsüz bir aşka dönüşen gerçek hikayesini, saray entrikaları ve taht mücadeleleriyle harmanlayarak izleyiciyle buluşturacak.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

Bunlar da Var

İnsanlığın sınırlarını aşan robot: Unitree "Superman" hem atlamada hem koşuda rekor kırdı
İnsanlığın sınırlarını aşan robot: Unitree "Superman" hem atlamada hem koşuda rekor kırdı
Fatih'te midyeci kavgasını ayırmak isteyen kız kardeş bıçaklandı: O anlar kamerada
Fatih'te midyeci kavgasını ayırmak isteyen kız kardeş bıçaklandı: O anlar kamerada
Var Mısın Yok Musun’da sürpriz! Mesut yarışırken ailesi stüdyoya geldi
Var Mısın Yok Musun’da sürpriz! Mesut yarışırken ailesi stüdyoya geldi
Adana'da alacak verecek anlaşmazlığı: Baba ile oğlu öldü, anne yaralı!
Adana'da alacak verecek anlaşmazlığı: Baba ile oğlu öldü, anne yaralı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle