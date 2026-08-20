Aşk ve Taht'ın ilk tanıtımı yayınlandı: Tahtın ve aşkın büyük savaşı!
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın, yönetmenliğini ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın üstlendiği ATV’nin yeni iddialı projesi Aşk ve Taht için geri sayım başladı. Anadolu Selçuklu Devleti’nin en güçlü dönemini ekrana taşıyacak olan dizi, Sultan Alaaddin Keykubat ile Alanya Prensesi Destina’nın düşmanlıktan ölümsüz bir aşka dönüşen gerçek hikayesini, saray entrikaları ve taht mücadeleleriyle harmanlayarak izleyiciyle buluşturacak.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon