Altı Üstü İstanbul 10. bölümden ipuçları ve görseller: Aşkı mı seçecek dostluğu mu?

Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar. Naz'a sığınmak ister ama olmaz. İlk koştuğu kişi Melek olur. Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler.