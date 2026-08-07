Tarsus’tan masalsı kare: atv’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün ana afişi yayınlandı!

Çekimleri Tarsus'un büyüleyici atmosferinde devam eden dizinin ana afişi; başrol oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi portakal bahçeleri arasında kurulan masalsı bir dekor kurgusunda bir araya getirdi. Karakterler arasındaki güç savaşını, imkânsız aşkı ve duygusal gerilimi yansıtan görsel kurgusuyla da dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) GÜÇLÜ KADRO, İMKÂNSIZ BİR AŞK Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan 'Mercan Köşk'; iki düşman aile arasında filizlenen tutkulu bir aşkı ve yıllar sonra açılan intikam defterlerini konu alıyor. Mercan Köşk'ten ilk ön izleme geldi