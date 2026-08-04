Altı Üstü İstanbul 8. bölümüyle zirveye yerleşti: Aşkları intikam ateşini yaktı!

"Altı Üstü İstanbul" 8.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,15 izlenme oranı ve %27,08 izlenme payı AB'de %3,83 izlenme oranı ve %18,22 izlenme payı ile 20+ABC1'de %5,74 izlenme oranı ve %24,23 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Altı Üstü İstanbul 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve atv'den alınmıştır. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 8. BÖLÜMDE NELER OLDU? Sekizinci bölümde heyecan giderek yükseldi. Emir ve Hasan'ın oyununa geldiğini anlayan Uzay, intikam için harekete geçti. Emir ile Naz arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Melek'in kıskançlıkla çıkardığı kavga gerçeklerin ortaya dökülmesine neden oldu. Yaşananların ardından Emir, Melek'le ilişkisini bitirdi.