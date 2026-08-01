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Yaz akşamlarının vazgeçilmezi oldu: atv temmuz ayını lider tamamladı

atv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 10 yıldır elinde tutmaya devam ediyor. Fifty5 Blue Temmuz 2026 verilerine göre atv, Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde ayı birinci sırada tamamlayarak zirvedeki yerini korudu.

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Yaz akşamlarının vazgeçilmezi oldu: atv temmuz ayını lider tamamladı

32 yıldır televizyon dünyasına kazandırdığı unutulmaz yapımlar, reyting rekorları kıran dizileri, ilgiyle takip edilen programları ve yayıncılıkta öncü projeleriyle Türk televizyon tarihine damga vuran atv, başarısını Temmuz ayında da sürdürdü.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

TEMMUZ AYINDA 2 KATEGORİDE LİDER

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla izleyicinin ilk tercihi olmayı sürdüren atv, Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde elde ettiği izlenme oranlarıyla Temmuz ayını lider tamamladı.

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi oldu: atv temmuz ayını lider tamamladı-3

"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"

Kaliteden ödün vermeyen yayın anlayışıyla zirvedeki yerini koruyan atv; ilgiyle takip edilen dizi Altı Üstü İstanbul, televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun, dünyanın en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, gündemin nabzını tutan atv Ana Haber, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri ile gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmleriyle izleyicinin vazgeçilmez adresi oldu.

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi oldu: atv temmuz ayını lider tamamladı-4

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, güçlü yayın akışı, iddialı yapımları ve heyecan dolu programlarıyla yaz akşamlarının da vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

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