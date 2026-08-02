Milyoner yarışmacısını uçurumdan döndüren doğru karar: 200 bin liralık stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi!
Kim Milyoner Olmak İster'de Sevim Azra Kaymak'ın sakin başlayan gecesi zorlu sorularla teste dönüştü. Şarkı ve Türkçe sorularında jokerlerini tüketen genç yarışmacıyı, 200 bin liralık sanat sorusunda aldığı "çekilme" kararı kurtardı. Kaymak'ın hissiyatına değil mantığına güvenmesi ona 100 bin TL kazandırdı.
Sevim Azra Kaymak'ın Kim Milyoner Olmak İster'deki yolculuğu, kolay sorularla başlayan sakin bir geceden jokerlerin peş peşe kullanıldığı büyük bir mücadeleye dönüştü. Türkçe sorusunda bildiği kural heyecanın altında kaldı, şiir sorusunda dayısının tek cümlesi 50 bin TL'lik barajı açtı. 200 bin TL'ye geldiğinde ise karşısında yalnızca dört ünlü tablo değil, 150 bin TL'lik bir risk vardı.
RAHAT BAŞLAYAN YARIŞMADA TEMPO KISA SÜREDE YÜKSELDİ
Oktay Kaynarca'nın "Hazır mısın?" sorusuna "Hazırım, başlayalım" yanıtını veren Sevim Azra Kaymak, ilk dakikalarda oldukça rahattı.
Sorunun ardından stüdyoda yarışmayla ilgisi olmayan ancak geceye sıcak bir başlangıç yaptıran kısa bir sohbet yaşandı. Kaynarca, donmuş etin iki tencere arasına konulduğunda daha hızlı çözülebildiğini duyduğunu anlattı.
Azra da yöntemin çözülmeyi hızlandırdığını söyleyince ilk sorunun gerginliği yerini gülümseten bir mutfak sohbetine bıraktı.
Ancak ödül miktarı yükseldikçe bu rahat görüntü giderek değişecekti.
İSTANBUL VE "ATMOSFER" CEVAPLARIYLA İLK BARAJ GELDİ
İlk barajı geçen genç yarışmacı, doğru cevap açıklandığında üzerindeki baskının biraz olsun azaldığını gizlemedi.
"Şöyle bir rahatladım. Artık daha sakinim" dedi.
Tam da sakinleştiğini söylediği anda stüdyoda müzik sesi yükseldi.
SESLİ SORU İLK JOKERİ GÖTÜRDÜ
Azra, sesli sorularda kendisine çok güvenmediğini açıkça söyledi. MFÖ'nün doğru cevap olmadığını düşünüyordu. Kurtalan Ekspres'i ise annesinden tanıyordu. Buna rağmen Pinhani seçeneğini tek başına işaretleyecek kadar emin değildi.
Bu nedenle seyirci jokerini kullandı.
Stüdyodaki seyircilerin yüzde 82'si Pinhani cevabını verdi. Güçlü çoğunluğu karşısında gören Azra, kararını seyirciden yana kullandı.
"B) Pinhani, son kararım."
Cevap doğruydu.
Azra, seyircilere teşekkür ederek 20 bin TL'yi geride bıraktı. Ancak ilk joker artık elinden çıkmıştı. Bir sonraki soruda ise cevaba oldukça yaklaşmasına rağmen ikinci joker de gidecekti.
BİLDİĞİ KURAL STÜDYO HEYECANINA TAKILDI
Azra, sert ünsüzleri kendi kendine sıralamaya başladı:
"P, Ç, T, K..."
Düşünürken "Külahçı" seçeneğine yöneldi. Aslında doğru cevabı bulmuştu. Fakat "Teşhis" kelimesindeki harfler kafasını karıştırınca kararını riske atmak istemedi.
Yüzde 50 jokerini kullandı.
İki seçenek elendi ve geriye "Kitapçı" ile "Külahçı" kaldı. Azra, ilk düşündüğü cevaptan vazgeçmedi.
"D) Külahçı, son kararım."
Doğru cevap açıklandıktan sonra Oktay Kaynarca, sert ünsüzlere örnek vermesini istedi. İşte o anda, okul yıllarından tanıdık ifade Azra'nın aklına geldi:
"Fıstıkçı Şahap!"
Azra, doğru cevabı bildiği halde heyecan nedeniyle joker kullandığını o an fark etti.
"Buranın havası çok farklı, gerçekten çok farklı" sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı.
Kaynarca'nın "Buranın havası farklı gitti canım joker" yorumu ise stüdyoda yüzleri güldürdü.
İki joker gitmişti. Sıradaki soru hem 50 bin TL değerindeydi hem de barajdı.
AZRA BAŞKA ŞAİRİ DÜŞÜNDÜ, DAYISINDAN NET CEVAP GELDİ
Genç yarışmacının aklındaki isim Fazıl Hüsnü Dağlarca'ydı. Ancak baraj sorusunda yalnızca tahminle ilerlemek istemedi.
Üstelik elinde kullanılmamış tek joker kalmıştı.
Telefon jokerini seçen Azra, Türkçe öğretmeni olan dayısı Ebubekir Sıtkı Ayhan'ı aramak istedi. Edebiyat bilgisine güvendiğini söylediği dayısından gelecek cevap, yarışmanın yönünü belirleyecekti.
Programın deşifre metnine göre soru telefonda okunur okunmaz Ebubekir Sıtkı Ayhan'ın cevabı net oldu:
"Behçet Necatigil olmalı."
Azra'nın düşündüğü isim farklıydı. Buna rağmen dayısına güvenmeyi seçti.
"A) Behçet Necatigil, son kararım."
Cevap doğru çıktı.
Böylece Azra hem 50 bin TL barajını geçti hem de barajın ardından verilen çift cevap jokerini kazandı. Seyirci, yüzde 50 ve telefon jokerleri tükenmişti. Artık elinde yalnızca yeni kazandığı bu hak vardı.
"Seyf" kelimesinde doğru cevap ilk denemede geldi
Azra, seçenekleri uzun süre inceledi. "Yazlık" cevabını anlam bakımından elemek istiyor ancak soruda bir şaşırtmaca olabileceğini de düşünüyordu.
Kelimeyi "sayfa" ve "sahife" gibi ifadelerle ilişkilendirmeye çalıştı. Fakat bu düşünce onu net bir sonuca götürmedi.
Gerginliği yüzüne yansıyan yarışmacı, elindeki son imkanı kullanmaya karar verdi.
Çift cevap jokerini seçti.
İlk cevabı "Kılıç" oldu.
İkinci bir seçeneğe ihtiyaç kalmadı. Azra, doğru cevabı ilk hakkında bulmuştu.
Oktay Kaynarca, cevabın ardından "Seyfullah" ismini duyup duymadığını sordu. Azra bu kez bağlantıyı hemen kurdu:
"Allah'ın kılıcı anlamına mı geliyor?"
Kaynarca'nın cevabı "Evet" oldu.
100 bin TL artık garanti altındaydı. Azra, bu rahatlamayla Trabzon'dan geldiğini söyleyerek Kaynarca'nın unutulmaz karakteri Süleyman Çakır'a memleketinden selam getirdiğini de dile getirdi.
Kısa sohbetin ardından gecenin en kritik sorusu ekrana geldi.
DÖRT ÜNLÜ TABLO ARASINDA 150 BİN TL'LİK KARAR
Azra, Guernica adını tanıyordu ancak eserin hangi dönemde yapıldığını hatırlayamıyordu. Yıldızlı Gece seçeneği ise ona daha yakın geliyordu.
Bu kez yalnızca doğru cevabı bulmaya çalışmıyordu. Önündeki para tablosu da kararın bir parçasıydı.
Doğru cevap 200 bin TL getirecekti. Yanlış cevapta ise kazancı 50 bin TL'ye düşecekti. Başka bir ifadeyle Azra, devam etmek için 150 bin TL'yi riske atacaktı.
"ÖĞRENCİYİM, 150 BİNİ RİSKE ATMAYA GEREK YOK"
Kararını verdikten sonra Oktay Kaynarca hangi seçeneği işaretleyeceğini sordu. Azra'nın cevabı "Yıldızlı Gece" oldu.
Doğru cevap ise "Guernica"ydı.
Böylece Azra'nın çekilme kararı, gecenin en doğru hamlelerinden birine dönüştü. Şarkı sorusunda seyirciye güvenen, sert ünsüzlerde heyecanına yenilen, şiir sorusunda dayısının cevabıyla yön değiştiren Sevim Azra Kaymak, Kim Milyoner Olmak İster'den 100 bin TL kazanarak ayrıldı.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)