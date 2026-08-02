Milyoner yarışmacısını uçurumdan döndüren doğru karar: 200 bin liralık stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi!

Azra, seyircilere teşekkür ederek 20 bin TL'yi geride bıraktı. Ancak ilk joker artık elinden çıkmıştı. Bir sonraki soruda ise cevaba oldukça yaklaşmasına rağmen ikinci joker de gidecekti.

Bu nedenle seyirci jokerini kullandı.

Azra, sesli sorularda kendisine çok güvenmediğini açıkça söyledi. MFÖ'nün doğru cevap olmadığını düşünüyordu. Kurtalan Ekspres'i ise annesinden tanıyordu. Buna rağmen Pinhani seçeneğini tek başına işaretleyecek kadar emin değildi.

20 bin TL değerindeki soruda Pinhani'nin "Beni Sen İnandır" şarkısı dinletildi. Azra'dan parçayı seslendiren grubu bulması istendi.

İki joker gitmişti. Sıradaki soru hem 50 bin TL değerindeydi hem de barajdı.

"Buranın havası çok farklı, gerçekten çok farklı" sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı.

Azra, doğru cevabı bildiği halde heyecan nedeniyle joker kullandığını o an fark etti.

İki seçenek elendi ve geriye "Kitapçı" ile "Külahçı" kaldı. Azra, ilk düşündüğü cevaptan vazgeçmedi.

AZRA BAŞKA ŞAİRİ DÜŞÜNDÜ, DAYISINDAN NET CEVAP GELDİ

50 bin TL değerindeki soruda şu dizeler ekrana geldi: "Çoklarından düşüyor da bunca

Görmüyor gelip geçenler

Eğilip alıyorum

Solgun bir gül oluyor dokununca" Azra'dan dizelerin şairini bulması istendi. Behçet Necatigil Faruk Nafiz Çamlıbel Ümit Yaşar Oğuzcan Fazıl Hüsnü Dağlarca

Genç yarışmacının aklındaki isim Fazıl Hüsnü Dağlarca'ydı. Ancak baraj sorusunda yalnızca tahminle ilerlemek istemedi.

Üstelik elinde kullanılmamış tek joker kalmıştı.

Telefon jokerini seçen Azra, Türkçe öğretmeni olan dayısı Ebubekir Sıtkı Ayhan'ı aramak istedi. Edebiyat bilgisine güvendiğini söylediği dayısından gelecek cevap, yarışmanın yönünü belirleyecekti.

Programın deşifre metnine göre soru telefonda okunur okunmaz Ebubekir Sıtkı Ayhan'ın cevabı net oldu:

"Behçet Necatigil olmalı."

Azra'nın düşündüğü isim farklıydı. Buna rağmen dayısına güvenmeyi seçti.

"A) Behçet Necatigil, son kararım."

Cevap doğru çıktı.

Böylece Azra hem 50 bin TL barajını geçti hem de barajın ardından verilen çift cevap jokerini kazandı. Seyirci, yüzde 50 ve telefon jokerleri tükenmişti. Artık elinde yalnızca yeni kazandığı bu hak vardı.

"Seyf" kelimesinde doğru cevap ilk denemede geldi

100 bin TL değerindeki soruda Osmanlı Devleti'nde idari ve askeri zümre için kullanılan "seyfiye" kelimesinin kökü soruldu.



"Seyf" ne anlama geliyordu? Zırh Kılıç Yazlık Asker

Azra, seçenekleri uzun süre inceledi. "Yazlık" cevabını anlam bakımından elemek istiyor ancak soruda bir şaşırtmaca olabileceğini de düşünüyordu.

Kelimeyi "sayfa" ve "sahife" gibi ifadelerle ilişkilendirmeye çalıştı. Fakat bu düşünce onu net bir sonuca götürmedi.

Gerginliği yüzüne yansıyan yarışmacı, elindeki son imkanı kullanmaya karar verdi.

Çift cevap jokerini seçti.

İlk cevabı "Kılıç" oldu.

İkinci bir seçeneğe ihtiyaç kalmadı. Azra, doğru cevabı ilk hakkında bulmuştu.

Oktay Kaynarca, cevabın ardından "Seyfullah" ismini duyup duymadığını sordu. Azra bu kez bağlantıyı hemen kurdu:

"Allah'ın kılıcı anlamına mı geliyor?"

Kaynarca'nın cevabı "Evet" oldu.

100 bin TL artık garanti altındaydı. Azra, bu rahatlamayla Trabzon'dan geldiğini söyleyerek Kaynarca'nın unutulmaz karakteri Süleyman Çakır'a memleketinden selam getirdiğini de dile getirdi.

Kısa sohbetin ardından gecenin en kritik sorusu ekrana geldi.