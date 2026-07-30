18 yaşındaki Bilge Doğan Var Mısın Yok Musun'a damga vurdu

Alzheimer hastalığı ilerleyen annesine baktığını söyleyen Feride Hanım, yarışmaya gelmeden önce ilaçlarını verdiğini ve yemeğini hazırladığını anlattı. Bilge de anneannesinden söz ederken gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Bilge, anne ve babasını karşısında görünce çığlık atarak yerinden kalktı. Koşup ikisine birden sarıldı. Stüdyoda alkışlar yükselirken Esra Erol da duygusal ana kayıtsız kalamadı ve aileye sarıldı.

İbrahim Bey'in yüzünde de aynı naifliği gördüğünü söyleyince Bilge ve Eda uzun süre birbirine sarıldı. Esra Erol da gözyaşlarını tutamayan Eda'yı teselli etti.

Babasının sokak kedilerini besleyen, sipariş getiren kişiye kendi yemeğinden ikram etmeden göndermeyen çok naif bir insan olduğunu anlattı.

"Ne kadar söylesen de yetmiyor."

Eda, Bilge'ye her fırsatta babasına sarılması ve onu sevdiğini söylemesi gerektiğini hatırlattı.

Gözyaşları sel oldu: Eda vefat eden babasını hatırlayınca ağladı

Gözyaşları içinde Bilge'ye sarılan Eda, babasını 7-8 ay önce kaybettiğini söyledi. Bilge'nin babası İbrahim Bey'i kendi babasına benzettiğini anlatırken stüdyodaki neşeli hava bir anda yerini sessizliğe bıraktı.

Ailenin stüdyoya gelişi yalnızca Bilge'yi değil, kutuların başındaki Eda'yı da derinden etkiledi.

Feride Hanım ise kızının teklifi kabul edeceğini düşündüğünü söyleyerek bir kez daha şaşkınlığını gizleyemedi.

Salonda önce şaşkınlık, ardından büyük bir alkış koptu. Esra Erol, Bilge'nin 1 milyon 500 bin TL'yi tek hamlede reddettiğini vurgularken yarışmacılar genç kızın cesaretine inanamadı.

Bilge ise bir sonraki turda iki büyük tutarı birden açmayacağına inanıyordu.

Annesi Feride Hanım hiç tereddüt etmeden parayı almasını istedi. Babası İbrahim Bey de karşılarındaki rakamın hayatlarında daha önce görmedikleri kadar büyük olduğunu söyledi.

Altıncı turda banka, genç yarışmacıya tam 1 milyon 500 bin TL teklif etti.

PARA AĞACINDA SADECE 5 BİN TL VE 5 MİLYON TL KALDI

Bilge'nin aldığı risk, finalde geceyi bambaşka bir noktaya taşıdı.

Para ağacında yalnızca iki tutar kalmıştı:

5 bin TL

5 milyon TL

Bilge'nin 11 numaralı kutusunda bu iki rakamdan biri vardı.

Masadaki herkes genç yarışmacının 5 bin TL ile eve dönme ihtimalinden endişeleniyordu. Muhammed, ağabey tavrıyla Bilge'ye seslenerek teklifin dikkatle değerlendirilmesini istedi.

5 milyon TL yerine 2 milyon TL bulunsaydı kutusuna gitmesini destekleyebileceğini söyleyen Muhammed, bu tabloda ailesini ve stüdyodaki yarışmacıları düşünmesini istedi.

İhsan da 18 yaşında birinin karşısına böyle bir teklif çıkmasının çok zor olduğunu hatırlattı. Kutuda 5 bin TL bulunması halinde bütün gecenin büyük bir hayal kırıklığına dönüşebileceğini söyledi.

Bilge ise baskı altında kaldığını saklamadı:

"Ben de kendime güvenmiyorum şu an."