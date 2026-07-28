Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında! Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan tırmanıyor

Televizyon tarihinin en popüler formatlarından biri olan "Var Mısın Yok Musun", başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şansın yanı sıra stratejinin de büyük bir rol oynadığı yarışma programı, bu hafta 25, 26 ve 27. bölümleriyle seyircisiyle buluşacak.

HAFTA İÇİ ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE EKRANDA

Büyük ödüle ulaşmak için nefes kesen mücadelelere sahne olan yarışma programı; 25. bölümüyle Salı (bu akşam), 26. bölümüyle Çarşamba ve 27. bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.