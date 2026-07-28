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Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında! Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan tırmanıyor

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol’un sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 5 milyon liralık büyük ödül için verilen heyecan dolu mücadele; bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek.

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Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında! Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan tırmanıyor

Televizyon tarihinin en popüler formatlarından biri olan "Var Mısın Yok Musun", başarılı sunucu Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şansın yanı sıra stratejinin de büyük bir rol oynadığı yarışma programı, bu hafta 25, 26 ve 27. bölümleriyle seyircisiyle buluşacak.

HAFTA İÇİ ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE EKRANDA

Büyük ödüle ulaşmak için nefes kesen mücadelelere sahne olan yarışma programı; 25. bölümüyle Salı (bu akşam), 26. bölümüyle Çarşamba ve 27. bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

BANKAYA KARŞI 22 YARIŞMACI

Türkiye'nin dört bir yanından katılan 22 farklı yarışmacı, 5 milyon TL'lik dev ödülü kazanabilmek adına bankaya karşı mücadele veriyor. Kırmızı ve mavi kutular bir bir açılırken bankanın yaptığı stratejik teklifler, yarışmacıların alması gereken riski her turda daha da büyütüyor.

MERAK EDİLENLER

Var Mısın Yok Musun hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanıyor?

Var Mısın Yok Musun yarışması, Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanmaktadır.

Var Mısın Yok Musun yarışmasını kim sunuyor?

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Esra Erol sunmaktadır.

Var Mısın Yok Musun yarışmasındaki büyük ödül ne kadar?

Yarışmadaki en büyük ödül 5 milyon TL'dir.

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