Altı Üstü İstanbul sınırları aşıyor! Türkiye ile eşzamanlı Ortadoğu’da da yayında

Haziran ayında atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Altı Üstü İstanbul, ilk bölümünden itibaren elde ettiği güçlü reyting performansıyla sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. İstanbul'un farklı dünyalarını ve yaşam mücadelelerini etkileyici bir hikayeyle ekrana taşıyan dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazandı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.) Dizi, İstanbul'un mütevazı bir mahallesinde yaşayan ve ailesini yoksulluktan kurtarmayı hayal eden yetenekli genç futbolcu Emir'in hikayesini konu alıyor. Babasının yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için mücadele eden Emir'in hayatı, kardeşi Bahtiyar'ın trajik ölümüyle tamamen değişir. Bir futbol karşılaşmasının ardından yaşanan bu acı olayın perde arkasında saklanan gerçekler, Emir'i güç, para ve sırlarla dolu bambaşka bir dünyanın içine sürükler.