Büyük ödül için bankaya karşı mücadele: Var Mısın Yok Musun yeni bölümleriyle ekranlarda!
Türkiye’nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının bankaya karşı mücadele ettiği Var Mısın Yok Musun, bu hafta 22, 23 ve 24. Bölümleriyle atv izleyicisi ile buluştu. İşte heyecan dolu yarışmada bu hafta yaşananlar...
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma yine heyecan dolu bir haftaya imza attı.
VAR MISIN YOK MUSUN 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun programının 24. bölüm yarışmacısı Tokatlı Duygu Anayurt oldu. 38 yaşındaki Duygu, kazanacağı parayla bir ev almayı, borçlarını kapatmayı ve ailesiyle daha rahat bir hayat sürebilmeyi hedefledi.
Dakikalarca kararsız kaldı...
20 numaralı kutuyla yarışan Duygu, yarışma boyunca sık sık fikir değiştirmesi ve açtıracağı kutular konusunda yaşadığı kararsızlıklarla dikkat çekti.
Yarışmaya ilk geldiği günden beri biriktirdiği şanslı kutu iplerini göstermesi stüdyoda eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu. Duygu, babasının bir aile dostuyla ilişki yaşayıp evi terk etmesini ve çocukluğunda yaşadığı zor günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı.
Verdiği karar hayatını değiştirdi!
İlk turlarda büyük ödüllerin çoğunu oyunda tutmayı başaran Duygu, özellikle 3. turda peş peşe bulduğu mavi kutularla tabloyu lehine çevirdi. 4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen umudunu kaybetmeyen Duygu, 5. turda 1 milyon TL'ye de veda etti. Buna rağmen 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 2 milyon TL'yi oyunda tutmayı başaran yarışmacı, 6. turda Seda ve Fatih'in kutularından 500 TL ve 1.000 TL çıkararak mükemmele yakın bir tablo yakaladı. Gelen 1 milyon 500 Bin TL'lik rekor banka teklifiyle karşı karşıya kalan Duygu, tüm tereddütlerine rağmen "VARIM" dedi ve yarışmaya veda etti. Kendi kutusundan ise 100.000 TL çıktı.
VAR MISIN YOK MUSUN 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Var Mısın Yok Musun programının 23. bölüm yarışmacısı Trabzonlu Ali Can Aydın oldu. 30 yaşındaki Ali Can, kazanacağı parayla içerik üretimi yapabileceği kendi stüdyosunu kurmayı hedefledi.
13 numaralı kutuyla yarışan Ali Can, ilk turlarda 2 Milyon TL ve 3 Milyon TL'lik büyük ödülleri kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. Yarışma boyunca tiyatroya başlama hikâyesini, İstanbul'a geldikten sonra bir süre inşaat bekçiliği yaptığı günleri ve sosyal medya serüvenini anlatan Ali Can, stüdyoda neşeli anlar yaşanmasını sağladı. Babaannesiyle yapılan görüntülü görüşme ise gecenin en duygusal anlarından biri oldu.
4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülün de açılmasıyla zor bir tabloyla karşı karşıya kalan Ali Can, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5. turun sonunda gelen 490.000 TL'lik banka teklifini reddeden Ali Can, 6. turda iki mavi kutu bularak büyük avantaj yakaladı ve 1 milyon 10 Bin TL'lik teklife "varım" diyerek oyuna veda etti.
Sonrasında "Ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı.
7. Turda açılan 1 Milyon TL ve 750 Bin TL'lik kutulara rağmen para ağacında 5 Milyon TL'lik en büyük ödülü tutmayı başardı. Böyle bir durumda bankanın teklifinin 1.440.000 TL olacağını öğrenen Ali Can büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kendi kutusundan ise 25 TL çıktı.
VAR MISIN YOK MUSUN 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Heyecanın bir an bile dinmediği "Var Mısın Yok Musun", Fifty5Blue tarafından hazırlanan reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %12,60 izlenme payı elde ederek dün akşamın en çok izlenen programı oldu.
Esra Erol'un sunduğu programın 22. bölüm yarışmacısı Zonguldaklı Dilara Kaya oldu. 27 yaşındaki Dilara, kazanacağı parayla İstanbul'da ev sahibi olmayı ve hem kendisine hem de sevdiklerine güzel bir gelecek hazırlamayı hedefledi.
2 numaralı kutuyla yarışan Dilara, daha ilk turlarda büyük ödüllerin açılmasıyla şok yaşadı. 1. Turda 2 Milyon TL ve 5 Milyon TL'lik kutulara, 2. Turda ise son 5 Milyon TL'lik kutuya veda eden Dilara, buna rağmen moralini kaybetmedi. Yarışma boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çeken genç yarışmacı, hayatının en önemli dönüm noktasının kendisini sevmeyi öğrenmesi olduğunu anlattı.
İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi kutularla oyunda kalmayı başaran Dilara, 6. turun sonunda gelen 650.000 TL'lik banka teklifini reddetti. Bir tur daha devam etme kararı alan Dilara, 7. turda Fatih'in kutusundan 100 TL çıkararak avantaj yakaladı. Ancak Bilge'nin kutusundan 3 Milyon TL'nin çıkmasıyla tablo bir anda değişti. Bankanın 425.000 TL'lik son teklifiyle karşı karşıya kalan Dilara, ailesinin ve arkadaşlarının görüşlerini dinledikten sonra "varım" diyerek teklifi kabul etti. Dilara, gecenin sonunda 1 Milyon TL'yi kendi kutusunda görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde ATV ekranlarında!
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