İlk turlarda büyük ödüllerin çoğunu oyunda tutmayı başaran Duygu, özellikle 3. turda peş peşe bulduğu mavi kutularla tabloyu lehine çevirdi. 4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen umudunu kaybetmeyen Duygu, 5. turda 1 milyon TL'ye de veda etti. Buna rağmen 5 milyon TL, 3 milyon TL ve 2 milyon TL'yi oyunda tutmayı başaran yarışmacı, 6. turda Seda ve Fatih'in kutularından 500 TL ve 1.000 TL çıkararak mükemmele yakın bir tablo yakaladı. Gelen 1 milyon 500 Bin TL'lik rekor banka teklifiyle karşı karşıya kalan Duygu, tüm tereddütlerine rağmen "VARIM" dedi ve yarışmaya veda etti. Kendi kutusundan ise 100.000 TL çıktı.

13 numaralı kutuyla yarışan Ali Can, ilk turlarda 2 Milyon TL ve 3 Milyon TL'lik büyük ödülleri kaybetmesine rağmen moralini bozmadı. Yarışma boyunca tiyatroya başlama hikâyesini, İstanbul'a geldikten sonra bir süre inşaat bekçiliği yaptığı günleri ve sosyal medya serüvenini anlatan Ali Can, stüdyoda neşeli anlar yaşanmasını sağladı. Babaannesiyle yapılan görüntülü görüşme ise gecenin en duygusal anlarından biri oldu.

Var Mısın Yok Musun programının 23. bölüm yarışmacısı Trabzonlu Ali Can Aydın oldu. 30 yaşındaki Ali Can, kazanacağı parayla içerik üretimi yapabileceği kendi stüdyosunu kurmayı hedefledi.

4. turda 5 milyon TL'lik büyük ödülün de açılmasıyla zor bir tabloyla karşı karşıya kalan Ali Can, buna rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 5. turun sonunda gelen 490.000 TL'lik banka teklifini reddeden Ali Can, 6. turda iki mavi kutu bularak büyük avantaj yakaladı ve 1 milyon 10 Bin TL'lik teklife "varım" diyerek oyuna veda etti.

7. Turda açılan 1 Milyon TL ve 750 Bin TL'lik kutulara rağmen para ağacında 5 Milyon TL'lik en büyük ödülü tutmayı başardı. Böyle bir durumda bankanın teklifinin 1.440.000 TL olacağını öğrenen Ali Can büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kendi kutusundan ise 25 TL çıktı.

VAR MISIN YOK MUSUN 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Heyecanın bir an bile dinmediği "Var Mısın Yok Musun", Fifty5Blue tarafından hazırlanan reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %12,60 izlenme payı elde ederek dün akşamın en çok izlenen programı oldu.

Esra Erol'un sunduğu programın 22. bölüm yarışmacısı Zonguldaklı Dilara Kaya oldu. 27 yaşındaki Dilara, kazanacağı parayla İstanbul'da ev sahibi olmayı ve hem kendisine hem de sevdiklerine güzel bir gelecek hazırlamayı hedefledi.