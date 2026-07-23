25 TL’lik kutuyu 1 milyon 10 bin TL’ye sattı! Ali Can Aydın, Var Mısın Yok Musun’dan milyoner ayrıldı
İnşaat bekçiliğinden ekranlara uzanan Ali Can Aydın, Var Mısın Yok Musun'da unutulmaz bir gece yaşattı. Ailesinin risk almama tavsiyesine uyarak bankanın 1 milyon 10 bin TL'lik teklifini kabul eden genç yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. Kararının ardından açılan kendi kutusundan yalnızca 25 TL çıkmasıyla stüdyoda adeta bayram havası esti ve yarışmacının doğru tercihi geceye damgasını vurdu.
Var Mısın Yok Musun'da yarışan Ali Can Aydın, bankanın 1 milyon 10 bin TL'lik teklifini kabul ederek gecenin en kazançlı kararlarından birine imza attı. Yarışmadan milyoner olarak ayrılan Ali Can'ın kendi kutusundan yalnızca 25 TL çıkması, stüdyoyu adeta bayram yerine çevirdi.
GECENİN ÖNE ÇIKANLARI
- Ali Can Aydın, bankanın 1 milyon 10 bin TL'lik teklifini kabul etti.
- Yarışmacının 13 numaralı kutusundan yalnızca 25 TL çıktı.
- Ali Can, ailesinin tavsiyesini dinleyerek risk almadan yarışmadan milyoner olarak ayrıldı.
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ADI ÇIKINCA YEMEKLERİNİ DÜŞÜNDÜ
Gecenin yarışmacısını belirleyen kurada Ali Can'ın adı çıktı. Arkadaşlarıyla vedalaşan genç yarışmacı, heyecandan ne yapacağını şaşırınca Esra Erol'un "Ali Can, nereye?" sözleriyle durduruldu.
Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Ali Can'ın aklında ise yarışma kadar yemekleri de vardı. Masanın altında kalan yiyeceklerini yanına almak isteyen yarışmacı, arada atıştırıp atıştıramayacağını sordu.
Esra Erol, bu bölümde yemek değil yalnızca yarışma olduğunu hatırlattı. Ali Can'ın yemek tutkusu stüdyoda kahkahalara neden olurken, 13 numaralı kutu birlikte kürsüye taşındı.
YAYLALARDAN SAHNEYE UZANAN HAYAT
ATV ekranlarına gelen bölümde Ali Can'ın yarışma öncesindeki hayatı da anlatıldı. 14 Kasım 1995'te Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Ali Can, çocukluğunu köyde; yaylalar, çay ve fındık tarlaları arasında geçirdi.
Üniversite yıllarında izlediği bir tiyatro oyunu ise hayatının yönünü değiştirdi. Oyuncuların sahnede alkışlandığını gören Ali Can, kendi yerinin de sahne olduğuna karar verdi.
Üniversiteden sonra İstanbul'a gelen genç yarışmacı, bir dönem inşaat bekçiliği yaptı. Şehirden uzakta ve yalnız geçirdiği günlerde ilk stand-up gösterisini yazdı.
Daha sonra farklı sahnelerde gösteriler yapan Ali Can, sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir kitleye ulaştı. İlk kazandığı parayla ailesine destek olan yarışmacının en büyük hedefi ise kendi stüdyosunu kurmak ve hayatını sahneyle iç içe sürdürmekti.
5 TL GELİNCE HORON BAŞLADI
Oyunun ilerleyen bölümünde Ali Can'ın seçtiği kutulardan birini Mustafa açtı. Kutunun içinden yalnızca 5 TL çıkınca Ali Can büyük sevinç yaşadı.Var Mısın Yok Musun'da horonlu kutlama
Arkadaşına sarılan yarışmacı, müziğin başlamasıyla stüdyonun ortasında şarkı söyleyip dans etmeye başladı. Yarışmacılar ve seyirciler de tempo tutarak ona eşlik etti.
Dördüncü turda düşük miktarı para ağacından silen Ali Can, önemli bir avantaj elde etmişti. Mustafa ise onun neşeli, kaliteli ve pozitif enerjisini çevresine yansıtan biri olduğunu söyledi.
AİLENİN KARARI AYNI OLDU
Oyun kritik noktaya geldiğinde banka, Ali Can'ın 13 numaralı kutusunu satın almak için 1 milyon 10 bin TL teklif etti.
Ali Can karar vermeden önce görüntülü bağlantıyla ailesinin fikrini aldı. Annesi, babasının vereceği kararın arkasında olduğunu söyledi.
Babası Erol Bey, oğlunun paraya ihtiyacı bulunduğunu belirterek teklifin kabul edilmesini istedi. Ancak 13 numaralı kutudan korktuğunu da gizlemedi. Kutuda büyük bir miktar olabileceğini hissetmesine rağmen risk alınmaması gerektiğini söyledi.
Kuzeni Doğukan da oyuna devam etmeyeceğini belirtirken, kız kardeşi Zübeyde daha önce çok daha düşük bir teklif için bile "Alıp giderdim" diye konuştuklarını hatırlattı.
AİLEDEN GELEN ORTAK MESAJ
- Babası Erol Bey, Ali Can'ın paraya ihtiyacı olduğunu belirterek teklifin kabul edilmesini istedi.
- Kuzeni Doğukan, oyuna devam etmeyeceğini söyledi.
- Kız kardeşi Zübeyde, daha düşük bir teklif için bile parayı alıp gideceklerini konuştuklarını hatırlattı.
Aileden gelen ortak mesaj netti: Teklifi kabul et.
1 MİLYON 10 BİN TL'YE "VARIM" DEDİ
Esra Erol, bankanın teklifini bir kez daha açıkladıktan sonra Ali Can'a "Var mısın, yok musun?" diye sordu.
Yarışmanın başında hedefinin 5 milyon TL olduğunu söylediğini hatırlatan Ali Can, 1 milyon TL'nin de kendisi için yeterli olacağını daha önce dile getirdiğini belirtti.
Para ağacındaki tabloyu dikkatle inceleyen genç yarışmacı bir süre sessiz kaldı. Stüdyoda gerilim yükselirken Ali Can kararını verdi ve kırmızı butona bastı.
"Varım" diyen Ali Can, bankanın 1 milyon 10 bin TL'lik teklifini kabul etti.
13 NUMARALI KUTU YAVAŞÇA AÇILDI
Teklif kabul edildikten sonra sıra Ali Can'ın kendi kutusunda ne olduğunu öğrenmeye geldi.
Esra Erol, kutudan 5 milyon TL çıkması halinde üzülüp üzülmeyeceğini sordu. Önce kararının arkasında duracağını söyleyen Ali Can, birkaç saniye sonra fikrini değiştirerek böyle bir durumda elbette üzüleceğini itiraf etti.
Babasının 13 numaralı kutudan korktuğunu hatırlatan yarışmacı, gerilim müziği eşliğinde kapağın açılmasını bekledi.
Kutu yavaşça açıldı.
İçinden yalnızca 25 TL çıktı.
25 TL'LİK KUTUYU 1 MİLYON 10 BİN TL'YE SATTI
Sonucu gören Ali Can sevinç çığlıkları atarak arkadaşlarına koştu. Yarışmacılar ayağa kalkarken stüdyoda alkış ve kutlama sesleri yükseldi.
Ali Can böylece içinde 25 TL bulunan kutusunu bankaya 1 milyon 10 bin TL'ye satmış oldu.
Gecenin en dikkat çeken yorumunu ise Fatih yaptı:
"Bir de ticaret yapmayı bilmiyorum dedi. 25 liralık kutuyu 1 milyona sattı!"
Ali Can, yemek şakalarıyla başladığı yarışmayı milyonluk teklifle tamamladı. Ailesinin sözünü dinleyerek risk almayan genç yarışmacının kararı, kendi kutusu açıldığında gecenin büyük zaferine dönüştü.
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU
Var Mısın Yok Musun'da yarışma sırası Dilara Kaya'ya gelmişti. Genç yarışmacı, ailesinin de önerisiyle bankanın 425 bin TL'lik teklifini kabul etmişti. Ancak gecenin sonunda açılan kendi kutusundan 1 milyon TL çıkmıştı.
MASAYA GİTMEK İSTEMEMİŞTİ
Kurada adını duyan Dilara, ilk anda arkadaşlarının yanından ayrılmak istememişti. "Gidesim yok benim" diyerek kararın değişip değişmeyeceğini sormuş, ancak Esra Erol'un davetiyle oyun masasına geçmişti.
Takvim'in haberine göre Dilara, enerjik tavırlarıyla stüdyodaki havayı kısa sürede değiştirmişti. Kritik teklif geldiğinde ise annesi ve babası risk almamasını önermişti.
425 BİN TL'Yİ ALMIŞ, 1 MİLYON TL'Yİ KUTUDA BIRAKMIŞTI
Ailesinin sözlerini dinleyen Dilara, bankanın 425 bin TL'lik teklifine "varım" demişti. Ardından 2 numaralı kendi kutusu açılmıştı.
Kapağın altından 1 milyon TL çıkınca genç yarışmacı ellerini başına götürmüş, stüdyoda büyük şaşkınlık yaşanmıştı. Dilara böylece yarışmadan 425 bin TL ile ayrılmış, kutusundaki parayla kabul ettiği teklif arasında 575 bin TL fark oluşmuştu.
Gecenin hafızalara kazınan anı, Dilara'nın büyük teklifi kabul ettikten sonra kendi kutusunda 1 milyon TL olduğunu öğrenmesi olmuştu.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)