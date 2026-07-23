25 TL’lik kutuyu 1 milyon 10 bin TL’ye sattı! Ali Can Aydın, Var Mısın Yok Musun’dan milyoner ayrıldı

1 milyon 10 bin TL

Var Mısın Yok Musun'da yarışan Ali Can Aydın, bankanın 1 milyon 10 bin TL'lik teklifini kabul ederek gecenin en kazançlı kararlarından birine imza attı. Yarışmadan milyoner olarak ayrılan Ali Can'ın kendi kutusundan yalnızca 25 TL çıkması , stüdyoyu adeta bayram yerine çevirdi.

Gecenin yarışmacısını Ali Can'ın tutkusu sahnelerde olmak.

ADI ÇIKINCA YEMEKLERİNİ DÜŞÜNDÜ

Gecenin yarışmacısını belirleyen kurada Ali Can'ın adı çıktı. Arkadaşlarıyla vedalaşan genç yarışmacı, heyecandan ne yapacağını şaşırınca Esra Erol'un "Ali Can, nereye?" sözleriyle durduruldu.

Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Ali Can'ın aklında ise yarışma kadar yemekleri de vardı. Masanın altında kalan yiyeceklerini yanına almak isteyen yarışmacı, arada atıştırıp atıştıramayacağını sordu.

Esra Erol, bu bölümde yemek değil yalnızca yarışma olduğunu hatırlattı. Ali Can'ın yemek tutkusu stüdyoda kahkahalara neden olurken, 13 numaralı kutu birlikte kürsüye taşındı.