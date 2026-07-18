ATV’den tarihi ve aşkı buluşturan yeni bir dizi: Aşk ve Taht! Kadro kostümlü okuma provasında bir araya geldi

Dekoruyla, hikâyesiyle ve güçlü karakter dünyasıyla yepyeni ve görkemli bir anlatı evreni kurmaya hazırlanan yapım, tarihte daha önce hiç anlatılmamış büyük bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.) Okuma provasında Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu, Murat Serezli, Emrah Altıntoprak, İdil Yener, Özgür Emre Yıldırım, Oğulcan Arman Uslu, Ece Yüksel, Bülent Gültekin, Halil İbrahim Temizoğlu, Mücahid Temizel, Merve Polat, Selin Genç, Hakan Eke, Alican Albayrak, Ahmet Kayakesen, Göksel Kayahan, Timur Ölkebaş, Özer Arslan, Erman Saban, Ozan Ayhan ve İlayda Yıldız gibi başarılı oyuncular bir araya geldi.